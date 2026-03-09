En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cierran proceso contra opositor Juan Pablo Guanipa por terrorismo: “Sin hechos no hay delito”

Cierran proceso contra opositor Juan Pablo Guanipa por terrorismo: “Sin hechos no hay delito”

El venezolano recordó que el régimen lo “ha perseguido” por otros cuatro delitos: “asociación y obstrucción de la justicia (ley antiterrorismo), conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria (Código penal)”.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Juan Pablo Guanipa: Venezuela cerró proceso al opositor por terrorismo
Cuenta de X de Juan Pablo Guanipa

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anunció que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo que decreta el cierre de la causa en su contra, tras una petición del Ministerio Público (MP, Fiscalía). (Lea también: Juan Pablo Guanipa llora al recordar lo que hizo su hijo Ramón mientras él estuvo preso)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

A través de un mensaje en X, el exdiputado indicó que el pasado sábado 7 de marzo un alguacil del sistema de justicia se acercó a su casa para entregarle una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo. "En ella se me informa que se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal", añadió.

“La amnistía no perdona, olvida hechos”

Guanipa recordó que había sido acusado de los delitos de terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria tras ser detenido en mayo de 2025 por supuestamente estar vinculado a un plan para boicotear las elecciones regionales y legislativas de ese mes.

Últimas Noticias

  1. Maestro que murió por broma
    Foto: Facebook
    MUNDO

    Maestro de 40 años murió frente a su casa tras enfrentar pesada broma de sus estudiantes

  2. Mojtaba Jamenei (izquierda) sobrevivió a los ataques de su padre Alí Jamenei (derecha).
    Mojtaba Jamenei (izquierda) sobrevivió a los ataques de su padre Alí Jamenei (derecha) -
    Reuters / AFP
    MUNDO

    ¿Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo guía supremo de Irán e hijo del fallecido Alí Jamenei?

"Como la semana pasada pude nombrar exitosamente a Joel García como mi abogado defensor, accedimos al expediente y todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién", señaló.

“Sin hechos no hay delito. Sin delito no hay proceso legítimo. Esto es persecución, no justicia. La amnistía no perdona, olvida hechos. ¿Y qué ocurre cuando no hubo hechos? Que lo que se ‘olvida’ es la persecución. La gran mayoría de los amnistiados nunca cometió delito alguno. La amnistía no limpia culpas, desnuda abusos”, escribió el opositor. (Lea también: Juan Pablo Guanipa, ahora en libertad, cuenta cómo se enteró de la captura de Nicolás Maduro)

Añadió que “es profundamente indignante que a mí y a miles de personas y a nuestras familias y a toda la nación venezolana nos hayan sometido a esta ominosa opresión solo por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad”.

Publicidad

El pasado miércoles, Guanipa aseguró que el juicio en su contra se mantenía, pese a que en febrero recibió la medida de libertad plena, horas después de haberse aprobado la Ley de Amnistía.

El exdiputado indicó entonces, en una rueda de prensa, que recibió el 19 de febrero una notificación escrita con su libertad plena, tras recibir la visita de un comisario que le indicó que la medida se daba gracias "a la Ley de Amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez", en referencia a la presidenta encargada.

Publicidad

Sin embargo, señaló que posteriormente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que su libertad no era consecuencia de la norma, sino que fue por una "concesión" del Gobierno encargado. Guanipa estaba en arresto domiciliario desde el pasado 10 de febrero, tras haber sido excarcelado durante unas horas y detenido nuevamente después de encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

Tras esta decisión judicial, el opositor consideró que “Venezuela se encamina hacia la solución de esta ya larga crisis a través de un proceso que culminará en elecciones. Qué todo esto nos sirva de aprendizaje para que nunca más vuelva a vivirse esta historia de terror en la que un Estado ilegítimo persigue a la nación a la que debería servir”.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Juan Pablo Guanipa

Venezuela

Delcy Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad