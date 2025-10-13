En vivo
MUNDO  / Video | Así fue el nuevo lanzamiento de Starship, el megacohete de SpaceX

Video | Así fue el nuevo lanzamiento de Starship, el megacohete de SpaceX

SpaceX, la compañía de Elon Musk, se anotó un nuevo lanzamiento de prueba exitoso del Starship, el cohete esencial para llevar al hombre a la Luna y a Marte.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de oct, 2025
SpaceX
Nuevo lanzamiento de megacohete Starship de SpaceX -
Foto: AFP

