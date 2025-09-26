En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre en Florida, EE. UU., es grabado con rifle tras inicio de ley de porte de armas en público

Hombre en Florida, EE. UU., es grabado con rifle tras inicio de ley de porte de armas en público

A tan solo metros de esta persona había una patrulla de Policía, cuyos uniformados anteriormente lo habrían detenido por cargar armas en la calle, pero una corte declaró inconstitucional la ley que lo prohibía.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Hombre en Florida, EE. UU., es grabado con rifle tras inicio de ley de porte de armas de en público
La ley entró a regir el 25 de septiembre -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad