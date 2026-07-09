Condenan a hombre que hacía parte de red de abusos y aconsejaba cómo sedar a las víctimas

La Audiencia Provincial de Berlín, en Alemania, condenó a cinco años de prisión a un ciudadano chino, miembro de una red de abusos en la que daba consejos de cómo sedar a posibles víctimas, por complicidad en violación grave y coacción sexual grave en tres casos.

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Según las conclusiones del tribunal, el hombre, de 32 años, era uno de ocho miembros de un grupo de chat que servía de plataforma de intercambio para la violación de mujeres sedadas. El acusado, que entre tanto se había licenciado en Medicina, había proporcionado en repetidas ocasiones dentro del grupo consejos médicos sobre cómo sedar a mujeres. (Lea también: Los vejámenes a los que hombre en Bogotá habría tenido sometidas a sus tres hijastras menores)



Sabía que uno de los sujetos iba a agredir a una mujer

El 7 de enero de 2024, uno de los hombres, que ya era objeto de otra investigación, violó a una mujer en Fráncfort, un día después de que el acusado, que tenía conocimiento de la intención del agresor de cometer una violación, diera consejos médicos concretos sobre la sedación, de los que hizo uso el autor de la agresión.

Además, el tribunal llegó a la conclusión de que el acusado abusó sexualmente de su prometida en tres ocasiones durante los años 2020 y 2021 en una habitación de un hotel en Pekín. Durante los hechos, en algunos de los cuales también participaron otros hombres, la mujer también había estado sedada.



El proceso penal contra el acusado condenado vino precedido de investigaciones llevadas a cabo en varios estados federados contra una red formada principalmente por hombres chinos.



La Oficina Regional de Investigación Criminal de Hesse había determinado en sus investigaciones contra el otro sospechoso, que el acusado formaba parte del chat grupal. En un registro de la vivienda del acusado, la policía halló varios archivos de video que mostraban los hechos ocurridos en los años 2020 y 2021. (Lea también: Juez ordena a Trump pagar cinco millones a Jean Carroll, escritora que lo demandó por abuso sexual)

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Por su parte, la víctima y prometida del acusado se acogió a su derecho a no declarar durante el proceso.

El juez que preside la sala calificó los delitos de graves y afirmó que los hechos son sumamente misóginos, ya que las mujeres afectadas fueron degradadas a meros objetos de deseo sexual. Si bien es cierto que siempre ha habido delitos sexuales, agregó, el hecho de que tales actos no solo se cometan, sino que posteriormente se publiquen en internet y sean aplaudidos, constituye un fenómeno nuevo, dijo.

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AGENCIA EFE