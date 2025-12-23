Banda en España engañaba a colombianos con falsas promesas laborales y luego amenazaba a familias

En una operación que pone de relieve la vulnerabilidad de la migración irregular, la Policía Nacional de España informó sobre la desarticulación de una sofisticada organización criminal dedicada al tráfico de personas. Los estafados eran colombianos. (Lea también: Cirujano es señalado de abusar a paciente durante operación: "Esos movimientos no eran normales”)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El operativo, culminado este 22 de diciembre, dejó como saldo ocho personas detenidas en la ciudad de Sevilla, incluyendo a los máximos cabecillas del entramado. No obstante, no reveló las nacionalidades de los señalados delincuentes.



Así engañaban a los colombianos

La investigación reveló la artimaña que usaba la banda para explotar a los connacionales. Los delincuentes operaban en ambos países: mientras en España gestionaban la logística, en Colombia contaban con captadores especializados en identificar a hombres y mujeres en situación de extrema necesidad.

A estas personas se les ofrecía un supuesto ‘pack de viaje’ que prometía una entrada segura a Europa y empleo inmediato en sectores como el cuidado de personas dependientes o la restauración. Sin embargo, este beneficio era en realidad una trampa financiera. Los migrantes llegaban a España cargando con una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y 5.000 euros, una cifra que para ellos era prácticamente impagable.



Para garantizar el éxito del traslado, la red instruía a las víctimas para que se hicieran pasar por turistas. Se les entregaba dinero en efectivo para demostrar solvencia ante las autoridades migratorias, con la estricta orden de devolverlo inmediatamente tras cruzar la frontera. Una vez en suelo español, la realidad distaba mucho de las promesas.



La organización funcionaba como una agencia de colocación ilegal. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, los explotadores alquilaban documentación ajena (de personas ya regularizadas) por 200 euros mensuales para que las víctimas pudieran trabajar. Mientras tanto, los dueños legítimos de esos documentos se beneficiaban de las prestaciones por desempleo generadas por el esfuerzo de los colombianos explotados. (Lea también: Rescatan en Camboya a 20 colombianos engañados con falso trabajo: prometían mil dólares mensuales)



Amenazas y represalias en suelo colombiano

El control de la banda no terminaba con el trabajo forzado. Cuando las víctimas no lograban cubrir las cuotas de la deuda, la organización activaba su brazo violento mediante amenazas directas contra sus familiares en Colombia.

Publicidad

Según el informe policial, varias familias en territorio nacional se vieron obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse de ciudad para huir de las represalias de esta red internacional.

Hasta el momento, las autoridades han logrado acreditar que por lo menos 22 ciudadanos colombianos fueron introducidos en España bajo esta modalidad, aunque no se descarta que la cifra sea mayor.



Cifras alarmantes para Colombia

Este caso no es un hecho aislado. Las estadísticas de 2024 proporcionadas por las autoridades ibéricas sitúan a Colombia como el primer país de origen de víctimas de trata y explotación sexual en España, representando el 44,45% del total de casos identificados. La combinación de falsas ofertas laborales y la necesidad de un futuro mejor se ha convertido en el caldo de cultivo ideal para estas mafias.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que detrás de una oferta de empleo que parece "demasiado buena para ser cierta", puede esconderse una red de explotación laboral.

Si usted o algún familiar tiene información sobre redes de trata o se encuentra en una situación de vulnerabilidad, puede contactar a las siguientes entidades:



Policía de Colombia: dijin.gisef-tra@policia.gov.co o al celular +57 320 302 9679.

Policía Nacional de España: trata@policia.es o al teléfono 900 10 50 90.

Asistencia 24h (Amar Dragoste): +34 615 430 452.

****Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.