A mujer le creció un tercer pecho tras dar a luz: ¿qué explicación dan los médicos?

La maternidad es una experiencia transformadora que suele venir acompañada de sorpresas, pero lo que le ocurrió a Jasmine Mamiya rompe todos los esquemas de lo que una madre primeriza o experimentada espera encontrar tras el parto. Jasmine, una madre de dos hijos, se volvió viral en redes sociales tras compartir una revelación médica que dejó a millones de personas boquiabiertas: desarrolló un tercer pecho, con pezón incluido, en su axila.



¿Qué fue lo que le ocurrió?

Todo comenzó poco después de que Jasmine diera a luz a su segundo hijo. En medio de la neblina del posparto, con apenas tres horas de sueño acumuladas en dos días, recibió la visita de una consultora de lactancia en el hospital. Lo que debía ser una asesoría rutinaria para aprender a amamantar se convirtió en un momento de "descreimiento absoluto".

Jasmine había detectado una masa extraña que crecía en su axila y estaba preocupada por lo que podría significar, pero al consultar a la experta se llevó una gran sorpresa. La especialista le informó casualmente que ese bulto que Jasmine tenía en la axila no era una simple acumulación de grasa o una etiqueta cutánea, como ella sospechaba, sino tejido mamario adicional un tercer pecho completamente funcional.



¿Qué explicación médica existe para esto?

Jasmine compartió su historia en TikTok y rápidamente se hizo viral, en su video explicó que la consultora, para ayudarle a entender lo que le estaba pasando, comparó la anatomía humana con la de otros mamíferos: "¿Sabes cómo las vacas, los cachorros y los gatitos tienen esa línea de pezones? Sí, los humanos también la tienen", recordó.

Aunque en la mayoría de las personas este tejido desaparece antes del nacimiento, en algunos casos quedan pequeñas cantidades residuales que permanecen latentes durante años. El embarazo actúa como el "interruptor" que activa este tejido. Debido a la oleada de hormonas que preparan el cuerpo para la lactancia, los receptores de este tejido mamario extra —biológicamente idéntico al de los pechos normales— responden hinchándose y, en ocasiones, formando bultos o incluso pezones supernumerarios.



En el caso de Jasmine, ella ya había notado que la piel de sus axilas se había oscurecido durante el embarazo, de forma similar a como cambian las areolas, pero no fue hasta después del parto que el tejido se volvió evidente. La axila es, de hecho, el lugar más común donde aparece este tejido mamario accesorio.

Mamiya relató que si pasa mucho tiempo sin amamantar o extraerse leche de forma normal, el bulto se vuelve "agresivo", se hincha y se torna sensible al tacto. Para controlarlo, debe seguir estrictamente su horario de lactancia, además de utilizar compresas de frío y calor. A pesar de que este tejido puede producir leche, Jasmine ha dejado claro que no tiene ninguna intención de intentar succionarlo o usar un extractor en esa zona. "Si crees que voy a poner mi extractor de leche aquí y bombear mi axila, estás loco".

Para muchas personas, la solución inmediata sería la cirugía, pero Jasmine ha decidido tomarse las cosas con calma. Su plan a futuro es claro: una vez que decida no tener más hijos, se someterá a una cirugía para extirpar el exceso de tejido graso y mamario. Sin embargo, existe una limitación médica importante: aunque el tejido puede removerse, el pezón adicional está ahí para quedarse, ya que no hay mucho que se pueda hacer quirúrgicamente para eliminarlo por completo de esa zona.

