Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEOS | Avión en Somalia sufre accidente tras aterrizaje de emergencia: no dejó víctimas

VIDEOS | Avión en Somalia sufre accidente tras aterrizaje de emergencia: no dejó víctimas

Las autoridades confirmaron que las 55 personas a bordo fueron evacuadas sin que se registraran víctimas. Esto se sabe del accidente.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de feb, 2026
VIDEOS | Avión en Somalia sufre accidente tras aterrizaje de emergencia: no dejó víctimas
Accidente aéreo en Somalia: avión sufre aterrizaje de emergencia y no hay víctimas. -
SONNA/ Redes sociales

Un incidente aéreo ocurrido este martes en la capital de Somalia puso en alerta a las autoridades aeronáuticas del país, luego de que una aeronave comercial se saliera de la pista durante un aterrizaje de emergencia y acabara detenida en una zona costera próxima al Aeropuerto Internacional Adén Adde, el principal del país.

De acuerdo con información proporcionada por la Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA), el avión había despegado con destino a la ciudad de Galkayo cuando, pocos minutos después, la tripulación detectó un problema técnico que les impidió continuar el vuelo con normalidad. Ante esta situación, el comandante decidió regresar de inmediato a Mogadiscio y solicitó autorización para un aterrizaje de emergencia.

La aeronave, un modelo Fokker 50 operado por la aerolínea somalí Starsky Airline, inició la maniobra de aproximación desde el lado urbano de la ciudad. Sin embargo, al tocar tierra, no logró detenerse dentro del tramo disponible de la pista. El avión continuó su recorrido fuera de los límites del aeropuerto, cruzó las barreras de seguridad perimetral y terminó en una zona de aguas poco profundas del océano Índico, muy cerca de la costa.

Accidente aéreo en Somalia no dejó víctimas

A bordo del avión viajaban 55 personas, entre pasajeros y tripulación. Equipos de emergencia del aeropuerto, junto con personal de rescate y seguridad, se desplazaron rápidamente al lugar del accidente. Todos los ocupantes fueron evacuados de forma ordenada y trasladados a zonas seguras, sin que se reportaran heridos de gravedad ni fallecidos.

Imágenes difundidas por medios locales y en redes sociales mostraron el fuselaje del avión detenido en la playa, mientras los equipos de rescate asistían a los pasajeros. "El piloto logró aterrizar el avión, pero al tocar tierra, perdió el control y la aeronave se salió de la pista y se precipitó al mar. Afortunadamente, no hay víctimas", declaró el director de la Autoridad de Aviación Civil, Ahmed Moalim.

Con información de EFE
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

