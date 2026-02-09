Rescatan perro que se deslizó por un acantilado helado: “Pensé que se había ido para siempre”

El rescate de Oakley, un perro mestizo de labrador de 16 años, se convirtió en una historia de esperanza tras un accidente que por momentos parecía no tener retorno. El animal cayó por un acantilado cubierto de hielo en el condado de Giles, en Virginia, luego de resbalar mientras caminaba junto a su dueño, quien vivió minutos de profunda angustia al verlo desaparecer pendiente abajo y describió el rescate como un "milagro".



El hecho ocurrió cuando Oakley se soltó repentinamente, tropezó sobre una superficie congelada y comenzó a deslizarse sin control por el acantilado. La escena dejó al propietario del perro, cuya identidad no fue revelada, completamente paralizado ante la imposibilidad de ayudarlo.

“Estaba indefenso, viendo a mi perro deslizarse sin poder alcanzarlo. Pensé que se había ido para siempre”, relató el dueño en declaraciones a la estación local WDBJ7, afiliada de CBS. La edad avanzada del animal aumentó el temor de que no lograra sobrevivir a la caída ni a las bajas temperaturas del terreno.

Tras recibir la llamada de emergencia, el Control de Animales del Condado de Giles (GCAC) activó un operativo de rescate encabezado por su jefe, Bill Ahern, y el oficial Jacob Taylor. Ambos se desplazaron hasta la zona del accidente para intentar localizar al perro, cuya ubicación exacta era desconocida debido a la pendiente pronunciada y a las condiciones climáticas.



Ante la dificultad para divisar al animal desde lo alto del acantilado, el equipo solicitó apoyo adicional. John Butler, piloto de drones de los Servicios de Emergencia del Condado de Giles, fue convocado para realizar un sobrevuelo de reconocimiento que permitiera rastrear posibles señales de Oakley.



“Pudo ver hasta la base del acantilado; pudo ver algunas huellas de perro”, explicó Ahern, destacando la importancia de esta tecnología para orientar el rescate. Las huellas en la nieve confirmaron que Oakley había sobrevivido a la caída y se encontraba en algún punto accesible, aunque todavía en riesgo.

Con esta información, las autoridades contactaron al Departamento de Transporte de Virginia para solicitar una motoniveladora que permitiera abrir un camino seguro hasta el lugar donde se encontraban las marcas del perro. La maniobra fue clave para avanzar en un terreno complicado, cubierto de hielo y con pendientes pronunciadas.

El momento decisivo llegó cuando el equipo logró aproximarse lo suficiente para ver a Oakley. “Justo antes de llegar a las vías, vieron al perro allí abajo y pudieron llamarlo y subirlo al camión”, recordó Ahern. El rescate se concretó sin que el animal presentara lesiones visibles, lo que generó alivio y sorpresa entre los rescatistas.

“Y simplemente no podíamos creerlo cuando dijeron: ‘Está bien, nos lo llevamos a casa’”, agregó el funcionario, al describir el desenlace del operativo que mantuvo en vilo tanto al equipo como al dueño del perro.

Tras el rescate, el propietario expresó públicamente su agradecimiento a quienes participaron en la operación. “Lo arriesgaron todo y fueron más allá de lo que una descripción de trabajo enumeraría como sus responsabilidades y deberes”, afirmó en un comunicado.

“Me gustaría agradecerles una vez más desde el fondo de mi corazón”, concluyó. Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz y Oakley pudo regresar a casa con su dueño.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co