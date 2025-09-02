Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
REFORMA TRIBUTARIA
NICOLÁS MADURO
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre le disparó por la espalda a niño de 11 años que jugaba ‘tin tin corre corre’

Hombre le disparó por la espalda a niño de 11 años que jugaba ‘tin tin corre corre’

El menor de edad recibió múltiples disparos y, aunque fue trasladado con vida al hospital, su muerte se reportó al día siguiente. ¿Qué pasó con el sospechoso?

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:30 a. m.
Comparta en:
Hombre le disparó por la espalda a niño de 11 años que jugaba ‘tin tin corre corre’, en Houston
Imagen tomada de CBS News