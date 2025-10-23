Revelan video de ladrones huyendo del Museo de Louvre tras millonario robo de ocho joyas

En redes sociales se reveló un nuevo video del grupo de ladrones que lograron sobrepasar las medidas de seguridad del Museo del Louvre, en París, y robar ocho joyas de la corona de Francia. Su valor material ha sido estimado por las autoridades en 88 millones de euros, según informó ayer la Fiscalía de París, pero su valor patrimonial es "inestimable".

En el nuevo clip, se ve que dos de los sujetos involucrados sales del museo a través de una escalera mecánica instalada en la parte trasera de un camión, que está parqueado en una de las entradas. La persona que está grabando parece estar desconcertada al no entender lo que está pasando, hasta que las alarmas del Louvre empiezan a sonar y los presuntos ladrones huyen rápidamente en una scooter o patineta eléctrica.

Se dice que otras dos personas estuvieron involucradas en el hurto. La presidenta del museo, Laurence des Cars, hizo un relato detallado de lo ocurrido, que empezó con la llegada de la camioneta que aparcó junto al museo a las 9:30 de la mañana y, cuatro minutos después, dos ladrones rompieron el cristal de una puerta del balcón con una radial, lo que hizo que se activaran las alarmas.



Un empleado señaló la intrusión un minuto después y los cuatro agentes que estaban en ese momento en la Galería de Apolo, siguiendo los protocolos, comenzaron inmediatamente la evacuación de los visitantes. A las 9:35 se dio aviso a la policía, pero las fuerzas del orden no llegaron a tiempo porque a las 9:38 los ladrones salieron por la misma puerta del balcón por la que habían entrado.

Los agentes de la empresa de seguridad del museo que salieron a perseguirlos consiguieron al menos, según el relato de la responsable, que no pudieran incendiar la camioneta para borrar pruebas. Además, los ladrones perdieron en su precipitada huida una de las nueve joyas que habían sustraído, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que se ha encontrado dañada.



🇫🇷 FLASH | De nouvelles images révèlent le sang-froid et la facilité avec lesquels les malfaiteurs du Louvre ont opéré leur vol en plein jour.pic.twitter.com/jS2gXtHmL4 — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025

Presidenta del Louvre admite que se tardó en detectar a ladrones

Des Cars señaló en una comparecencia ante una comisión del Senado francés que no detectaron "con la suficiente antelación la llegada de los ladrones". Además, admitió que hubo una insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales, la cual se ha empezado a reforzar.

Pidió para mejorar la seguridad, entre otras cosas, que se instale una comisaría de policía en el interior mismo del museo, algo que permitiría una intervención más rápida de las fuerzas del orden en casos como el del domingo, cuando toda la operación se desarrolló en sólo siete minutos.

Des Cars señaló que "hay algunas cámaras" que vigilan el perímetro del Louvre, pero ninguna cubría el balcón por el que los ladrones accedieron a la Galería de Apolo, gracias a un montacargas que llevaron en una camioneta, que pudo aparcar en el flanco sur del museo haciéndose pasar por unos operarios que hacían trabajos. "Se nos ha infligido una herida inmensa", señaló la presidenta del Louvre, que insistió en que los dispositivos de seguridad existentes funcionaron correctamente, empezando por las alarmas, y que el personal actuó de acuerdo con los protocolos.



Macron pide que se aceleren medidas de seguridad en el museo

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una reunión con el Consejo de Ministros, indicó que "se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas", según informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en rueda de prensa.

"El presidente de la República es consciente de la emoción, la incomprensión e indignación que (el robo) ha podido generar en una parte de los franceses y los retos que conlleva, y ha pedido que presentemos medidas para acelerar su despliegue", señaló Bregeon. La portavoz gubernamental recordó, no obstante, que "el riesgo cero no existe" y que las autoridades son conscientes de que "ese despliegue de medidas de seguridad necesita tiempo".

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles sospechosos y que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar las ocho joyas robadas.

