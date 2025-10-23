En vivo
MUNDO  / Revelan video de ladrones huyendo del Museo de Louvre tras millonario robo de ocho joyas

Revelan video de ladrones huyendo del Museo de Louvre tras millonario robo de ocho joyas

La joyas pertenecían a la corona de Francia y están valoradas en unos 88 millones de euros. Las autoridades del Museo de Louvre narraron cómo ocurrió el hurto.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de oct, 2025
Nuevo video del robo en el museo de Louvre.
Nuevo video del robo en el museo de Louvre.
AFP / Redes sociales

