Habla padre del niño que murió en tiroteo en Minneapolis: "Denles a sus hijos un beso extra hoy"

El 27 de agosto fue un día trágico para la comunidad de Minneapolis y en general para los Estados Unidos, luego del tiroteo en la Escuela Católica Annunciation que dejó a dos niños muertos y varios heridos. El atacante fue identificado como Robin Westman, aparentemente una mujer trans que, minutos antes del tiroteo, publicó extraño video en redes sociales.

El 29 de agosto, estudiantes y familias de la escuela se reunieron en el lugar para rendir homenaje a las víctimas fatales, un niño de 8 años y una niña de 10. El padre del niño dio unas conmovedoras palabras, mientras que la familia de la niña publicó un comunicado expresando su dolor por lo ocurrido.



Hablan padres de niños muertos en tiroteo de Minneapolis

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10 años, dos estudiantes de la escuela católica que, en el momento del tiroteo, se encontraban en misa en la iglesia que pertenece a la institución educativa. Jesse Merkel, padre de Fletcher, tomó la palabra en el homenaje que se hizo a su hijo y la otra niña con la voz entrecortada.

"Un cobarde decidió arrebatarnos a nuestro hijo de 8 años, Fletcher. Debido a sus acciones, nunca podremos abrazarlo, hablar con él, jugar con él y verlo crecer hasta convertirse en el maravilloso joven en el que estaba en camino de convertirse", expresó el hombre visiblemente afectado.



El papá recordó a su hijo como un niño al que "le encantaba su familia, sus amigos, pescar, cocinar y cualquier deporte que se le permitiera practicar" y envió un mensaje conmovedor a la familia de la otra víctima. "Aunque el vacío en nuestros corazones y en nuestras vidas nunca se llenará, espero que con el tiempo nuestra familia pueda encontrar la curación. Rezo para que la familia de la otra víctima pueda encontrar algo parecido".

Finalmente, el hombre, con la voz entrecortada, oró por la recuperación física y mental de los menores que resultaron heridos en los hechos e invitó a los otros padres de familia a cuidar de sus hijos. "Denles a sus hijos un beso y un abrazo extra hoy".

Por su parte, la familia de la segunda víctima mortal, Harper Moyski, emitió un comunicado en el que aseguraron estar "devastados" por lo ocurrido. "Estamos desolados al saber que nuestra querida hija ha muerto trágicamente en el reciente tiroteo escolar", señalaron en el texto los padres Michael Moyski y Jackie Flavin. "Harper era una niña de 10 años brillante, alegre y profundamente querida, cuya risa, amabilidad y espíritu conmovieron a todos los que la conocieron", recordaron.



Otros importantes pronunciamientos por tiroteo en Minnesota

Matt Dubois, director de la escuela católica, también se pronunció calificando lo ocurrido como una "pesadilla" mientras "los niños estaban en misa". El hombre detalló que "en segundos comenzó la situación, nuestros maestros fueron héroes. Los niños se agacharon. Los adultos protegían a los niños. Los niños mayores protegían a los menores". Cabe recordar que el atacante abrió fuego en una iglesia anexa a una escuela y mató a dos niños e hirió a otros 14, durante una misa para celebrar el inicio del curso escolar.

También el papa León XIV expresó este miércoles que está "profundamente entristecido" por el tiroteo en una iglesia de Minnesota. El papa peruano-estadounidense expresó en un comunicado en inglés "sus sinceras condolencias" a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente "a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo". Agregó que "reza por los heridos, así como por los socorristas, el personal médico y el clero que los atienden a ellos y a sus familiares".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

