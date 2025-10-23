En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANIEL GARCÍA-PEÑA
TRUMP ARREMETE CONTRA PETRO
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que prepara ataques contra narcotraficantes por tierra: “Les golpearemos muy duro”

Trump dice que prepara ataques contra narcotraficantes por tierra: “Les golpearemos muy duro”

El mandatario de Estados Unidos declaró que “probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”.

Por: AFP
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Trump dice que prepara ataques contra narcotraficantes por tierra: “Les golpearemos muy duro”
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad