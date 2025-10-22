Dos turistas pierden la vida en Disney World con tan solo unos días de diferencia

Hay conmoción en Estados Unidos ante las muertes de dos turistas en el complejo hotelero de Disney World en el estado de Florida. Los fallecimientos no están conectados y ocurrieron con apenas unos días de diferencia, lo que ha generado mayor alerta en el país.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El primer caso se reportó el pasado 14 de octubre, cuando una mujer fue hallada sin vida en el famoso lugar. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), Florida, la casa de muerte de la mujer que estaba dentro del parque fue un "aparente suicidio".

Lo que informó es que la femenina, identificada como Summer Equitz, de 31 años, vivía en el estado de Illinois -a más de 1.600 kilómetros del parque- y había sido reportada como desaparecida por su familia horas antes de que su cuerpo fuera encontrado en Disney World Florida. El informe médico indicó que la mujer murió por "múltiples lesiones por impacto contundente".

Las autoridades llegaron al hotel Contemporary Resort en horas de la noche luego de que algunos huéspedes reportaran haber visto un cadáver. Aunque en un principio se dijo que tal vez la mujer había sido atropellada por el monorraíl del complejo turístico, las autoridades desmintieron esa versión y señalaron que fue un "aparente suicidio".



La muerte de Equitz se sigue investigando por las autoridades, pero hasta ahora se ha podido determinar que la mujer era una gran fan de Disney, especialmente de la película de 'La bella y la bestia' y que tomó un vuelo rumbo a Florida sin avisar a su familia.



¿Cuándo fue la segunda muerte?

Tan solo siete días después, el martes 21 de octubre, una nueva muerte se reportó en el parque Disney World. En esta ocasión las autoridades llegaron al Fort Wilderness Resort and Campground de Walt Disney World ante la alerta de una "persona caída".

“Un hombre de unos 60 años sufrió una emergencia médica y fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente murió”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, según citó The Independent. Los hechos ocurrieron en el bucle Cottontail Curl del camping, una zona que incluye tiendas de campaña y casas rodantes.



Las autoridades indicaron que no había indicios de juego sucio ni circunstancias sospechosas. Esta muerte también está siendo investigada, pero las circunstancias de ambas muertes en el parque temático Disney World generaron alerta entre los turistas.



Un tercer caso como antecedente

A estas dos muertes se suma un caso que ocurrió a inicio de octubre, pero en el parque temático de Disney en California. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida tras sufrir una emergencia médica al finalizar el recorrido de la icónica atracción Haunted Mansion en Disneyland Anaheim.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 6 de octubre de 2025 en una de las atracciones más visitadas en el parque temático durante la temporada de Halloween.

El hecho, confirmado por el Departamento de Policía de Anaheim y medios como NBC News, Los Angeles Times y USA TODAY, ocurrió cuando la mujer fue hallada inconsciente dentro de uno de los vagones. Personal del parque inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los servicios médicos, quienes la trasladaron a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

De acuerdo con el portavoz policial Matt Sutter, no existen indicios de fallas en el funcionamiento del recorrido, y la causa del deceso sería una “emergencia médica desafortunada”. La investigación permanece abierta bajo la supervisión de la Oficina del Forense del Condado de Orange, que determinará oficialmente las causas del fallecimiento. Por respeto a la familia, Disneyland y las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni detalles sobre su historial médico.

