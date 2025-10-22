En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video de momento exacto cuando avioneta cae y explota en despegue en Venezuela: tripulantes murieron

Video de momento exacto cuando avioneta cae y explota en despegue en Venezuela: tripulantes murieron

Dos personas murieron este miércoles tras la caída de una avioneta durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Paramillo, en Táchira, Venezuela. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó el siniestro y señaló que los tripulantes fallecieron.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Video de momento exacto cuando avioneta cae y explota en despegue en Venezuela: tripulantes murieron
Video de momento exacto cuando avioneta cae y explota en despegue en Venezuela: tripulantes murieron
REDES

Publicidad

Publicidad

Publicidad