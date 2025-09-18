Joven perdió su billetera al tomarse una 'selfie' y cuando intentó recuperarla cayó a un abismo

Una noche de fiesta y celebración terminó en tragedia el pasado domingo 14 de septiembre del 2025 en São Conrado, Zona Sur de Río de Janeiro, en Brasil, cuando Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años, perdió la vida tras un desafortunado accidente en un sector conocido como Mirante do Leblon. El joven, quien había asistido a una fiesta en la región, resbaló y sufrió un golpe fatal en la cabeza al intentar recuperar su billetera, la cual se le había caído entre las rocas.

Según el informe de las autoridades brasileñas, Campitelli se encontraba cerca de la Ciclovía Tim Maia tomándose una 'selfie' cuando, accidentalmente, su cartera se precipitó hacia las rocas. En un intento por recuperar sus pertenencias, Luiz decidió descender por la peligrosa zona rocosa.

De acuerdo con testigos, fue durante esta arriesgada maniobra que, lamentablemente, resbaló y se golpeó la cabeza, un suceso que ocurrió frente a un amigo. Incluso, un video capturó el momento cuando Luiz Guilherme descendía por las piedras. Esas imágenes hoy son piezas clave para las indagaciones policiales sobre el accidente.



Dolor en la familia del joven

La noticia causó una profunda conmoción en su familia. Juanildo Freitas, tío de la víctima, expresó su dolor y lamento por la pérdida de su "único sobrino". Freitas compartió que Luiz había publicado una última foto en la fiesta con la leyenda "sendo jovem" (siendo joven). "Lo que descubrimos es que se resbaló y terminó lastimándose, y así ocurrió esta fatalidad", dijo el tío a medios brasileños.



El tío también manifestó, en declaraciones para Oglobo, su desconcierto sobre las circunstancias exactas del accidente. "No sabemos cómo llegó su billetera tan lejos de donde se encontró el cuerpo, dónde fue a buscarla, cómo llegó tan lejos". La familia de Luiz, originaria de Recife, viajó de inmediato a Río de Janeiro para realizar los trámites necesarios para reclamar el cuerpo en el Instituto Médico Legal.

Por otro lado, la jefe de Policía Daniela Terra está a cargo de la investigación del caso. En declaraciones a los medios, la funcionaria explicó "él fue a hacerse una ‘selfie’ en el mirador y la cartera se le cayó a las piedras. En eso, intentó bajar a recoger los objetos y, lamentablemente, se desequilibró, cayó y murió". Hasta el momento, las autoridades están tratando el caso como un accidente y esperan en los próximos días tomar declaración al amigo que acompañaba a Luiz Guilherme en el momento del incidente para obtener más detalles. El joven, además, era un fanático del club Flamengo de Río de Janeiro.

