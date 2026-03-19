Hombre señalado de acabar con la vida de su pareja y meter el cuerpo a una maleta fue hallado muerto

Una mujer francesa de 73 años que vivió en Brasil varios años de su vida fue asesinada por su pareja y su cuerpo fue quemado dentro de una maleta en la calle, informó a la AFP el comisario a cargo de la investigación.

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La muerte ocurrió el domingo 8 de marzo, en el apartamento de esta septuagenaria, una médica retirada, en Joao Pessoa, capital del estado brasileño de Paraiba (noreste), según las informaciones preliminares de los investigadores.

El comisario Thiago Cavalcanti dijo que "aún no es posible establecer si el crimen fue premeditado". Sin embargo, declaró que "el motivo está relacionado con el uso de estupefacientes por parte del autor, una condición que no fue aceptada por la víctima y que llevó al conflicto que finalmente resultó en la muerte de la mujer".



La pericia forense no se ha concluido pero el médico encargado, Flavio Fabres, reveló a la AFP que la muerte fue causada por "heridas en el tórax". Las heridas fueron "producidas por un objeto punzante, posiblemente un cuchillo", apuntó.



"Utilizaremos métodos de preservación (para el cuerpo), manteniéndolo en refrigeración. Si eventualmente el cuerpo es enviado a Francia, será embalsamado", detalló el galeno.



¿Qué hizo el hombre con la víctima?

Dos días después de matarla, su pareja, un hombre de 59 años, metió el cuerpo en una maleta grande. Cámaras de seguridad lo captaron saliendo del edificio, en un barrio acomodado de Joao Pessoa, con la valija. Luego le pagó a un habitante de calle "para que la quemara" en plena vía, detalló el comisario. (Lea también: Investigan muerte de colombiana en Perú: su cuerpo fue abandonado en una calle envuelto en sábanas)

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El compañero de la mujer fue hallado muerto "degollado" el 12 de marzo, cuando la policía estaba solicitando una orden de captura en su contra.

Según una de las hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría sido asesinado por miembros de una facción criminal del sector "en represalia por haber atraído a la policía" a la zona donde el cuerpo de la francesa fue quemado, explicó el comisario.

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Las autoridades todavía buscan al habitante de calle presuntamente involucrado en la incineración del cuerpo de la víctima.

El consulado de Francia en Recife no respondió oportunamente a los pedidos de la AFP.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL