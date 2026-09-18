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Sospechoso de 16 homicidios fue detenido estando disfrazado de mujer: esto habría confesado

La policía del estado de Paraíba, en Brasil, capturó a un individuo de 33 años tras un cerco de 30 horas. El arrestado confesó 11 de los crímenes y aseguró actuar por cuenta propia para hacer justicia.

Por: AFP
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Sospechoso de 16 homicidios fue detenido estando disfrazado de mujer: esto habría confesado
Imagen de referencia.
Getty Images

Las fuerzas de seguridad brasileñas capturaron a un hombre a quien le atribuyen al menos 16 homicidios desde mayo, y que al momento de ser detenido estaba vestido de mujer y tenía un bebé en brazos, informó el viernes la policía. El individuo, de 33 años, fue arrestado el pasado domingo tras 30 horas de cerco policial en una zona boscosa del estado de Paraíba conocida como Vale do Mamanguape, en el nordeste de Brasil.

El sospechoso vestía ropa de mujer y usaba una larga peluca negra, según imágenes obtenidas. La policía dijo en un comunicado que vestía así para evadir su captura, y que también llevaba un bebé en brazos. "A pesar de que el investigado relató su participación en 80 homicidios, la Policía Civil confirma su participación en 16 homicidios en la región, de los cuales 11 fueron confesados en el interrogatorio", indicó la fuerza. Esos 16 homicidios fueron cometidos desde mayo. Se desconoce quiénes eran las víctimas ni cómo eran cometidos los crímenes.

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Semanas antes de su detención, había logrado escapar tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que lo consideran miembro de un grupo criminal "ultraviolento". En un video de su interrogatorio el hombre relató que actuaba por cuenta propia y negó tener vínculos con facciones del crimen organizado.

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Por el contrario, aseguró que todas sus víctimas estaban "vinculadas al mundo del crimen" y que buscaba hacer su propia justicia ante amenazas contra él y su familia. "Nunca actué contra ningún padre de familia, madre de familia, trabajador", declaró, al tiempo que negó ser "una persona psicópata".

Dijo también que perpetró su primer homicidio a los 13 años. En el enfrentamiento antes de su captura, la policía incautó en un campamento chalecos antibalas, la culata de una subametralladora y más de 100 municiones, que el hombre reconoció como propios durante el interrogatorio.

AGENCIA AFP
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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