En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
IVÁN CEPEDA
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
LISTA CLINTON
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así se prepara Jamaica ante la inminente llegada del huracán Melissa que ya alcanzó la categoría 5

Así se prepara Jamaica ante la inminente llegada del huracán Melissa que ya alcanzó la categoría 5

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 este lunes, llegaría a Jamaica en las próximas horas. El país caribeño se prepara ante la inminente llegada del sistema que representa un peligro para las personas y la infraestructura.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Así se prepara Jamaica ante la inminente llegada del huracán Melissa que ya alcanzó la categoría 5

Publicidad

Publicidad

Publicidad