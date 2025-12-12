Brote de supergripe afectan el sistema sanitario británico: "El peor escenario posible"

El Reino Unido se enfrenta a una "ola de supergripe sin precedentes", advirtió este viernes un responsable sanitario, mientras que el ministro de Salud, Wes Streeting, instó a los médicos a suspender la huelga de cinco días que había amenazado antes de Navidad.

Streeting afirmó que el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), financiado por el estado, se encontraba en una "situación increíblemente precaria" ante el aumento de los casos de gripe y se enfrentaba a un "desafío sin precedentes desde la pandemia". Las cifras del NHS publicadas el jueves mostraron un nivel récord de casos de gripe para esta época del año, lo que coincide con el informe presentado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que también reportó un época de gripe adelantada en el resto del continente europeo.



En el Reino Unido, el número de casos aumentó un 55 % en una semana, alcanzando una media de 2660 pacientes hospitalizados al día la semana pasada. "Con una demanda récord... y una inminente huelga de médicos residentes (júnior), esta ola de supergripe sin precedentes está dejando al NHS ante el peor escenario posible para esta época del año", declaró la directora médica nacional del NHS, Meghana Pandit.



Streeting advirtió que las cifras podrían triplicarse antes del pico y que la situación en los hospitales ya era "inexcusable". "Por eso hago un llamamiento directo a los médicos residentes para que acepten la oferta del gobierno", escribió en el periódico The Times.

Crisis en el sistema de salud del Reino Unido

El funcionamiento del NHS es un asunto político crucial en Gran Bretaña, donde el asediado gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer se encuentra bajo presión para reducir los tiempos de espera. La huelga prevista para el miércoles será la decimocuarta del personal médico desde marzo de 2023 si se lleva a cabo. Los intentos de reducir las listas de espera de pacientes se han visto afectados en parte por las reiteradas huelgas tanto de médicos residentes como de especialistas.

Los médicos residentes (aquellos por debajo del nivel de especialistas) están en disputa con el gobierno por los salarios y la escasez de oportunidades de formación. Streeting ha accedido a la demanda del sindicato de médicos de que los médicos formados en el Reino Unido tengan prioridad para las plazas de formación sobre los candidatos extranjeros. También se incrementará el número de plazas de formación.

Pero insiste en que el gobierno "no puede ni va a modificar el tema salarial, especialmente después de un aumento salarial del 28,9 % en los últimos tres años y el aumento salarial más alto de todo el sector público en los dos últimos años".

La Asociación Médica Británica, que representa a los médicos residentes, exige un 26 % adicional que, según afirma, es necesario para lograr la restauración salarial tras años de acuerdos salariales por debajo de la inflación. Se prevé que la Asociación presente el nuevo acuerdo del gobierno a sus miembros en una encuesta en línea, que finalizará el lunes.

El incremento de la circulación de la gripe H3N2

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) compartió un informe de evaluación de amenazas de la gripe H3N2 subclado K, cuya circulación ha aumentado en Europa y otros países del mundo durante esta temporada. "La circulación del virus de la gripe continúa aumentando, y la mayoría de los países reportan una actividad generalizada con una intensidad entre baja y media", se lee en un texto de la entidad.

De acuerdo con la agencia que hace parte de la Unión Europea, "la gripe A predomina en todos los países, siendo el A(H3N2) el que impulsa la tendencia al alza en las últimas semanas. La circulación es mayor en niños de 5 a 14 años. Se observan aumentos en las hospitalizaciones en algunos países, que afectan a todos los grupos de edad, pero principalmente a adultos de 65 años o más". La entidad compartió el pasado 20 de noviembre un informe en el que da a conocer el aumento de la circulación del subclado K del A(H3N2).

