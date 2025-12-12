En vivo
MUNDO  / Brote de supergripe afectan el sistema sanitario británico: "El peor escenario posible"

Brote de supergripe afectan el sistema sanitario británico: "El peor escenario posible"

Las cifras del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido mostraron un nivel récord de casos de gripe para esta época del año, lo que coincide con el informe presentado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de dic, 2025
Imagen de referencia.
Pexels

