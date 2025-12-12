Informe final de fallecido en montaña rusa: médica que lo atendió, videos y otros detalles inéditos

La repentina muerte de Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, después de subirse en una montaña rusa, era investigada por la oficina del Sheriff del condado de Orange de Orlando, Florida. El hombre murió el pasado 17 de septiembre tras sufrir varias heridas graves en la cabeza. Las autoridades revelaron el informe completo del caso y las razones por las que catalogaron la muerte como accidental.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Rodríguez estaba de visita en el parque Universal Epic Universe con su novia Javiliz Cruz Robles. Ambos abordaron la atracción Stardust Racers, donde Rodríguez sufrió las graves heridas que le causaron la muerte. De acuerdo con la información recogida por la Policía y lo narrado por Cruz, una barra de seguridad pareció estar demasiado baja. "Cruz-Robles explicó que el operador de la atracción continuó presionando la barra tres veces hasta que se bloqueó, lo que describió como 'en la zona verde'", se lee en el reporte.



Golpes contundentes contra la barra de seguridad

Durante el funcionamiento de la atracción Rodríguez "se levantó parcialmente de su asiento y se golpeó la cabeza contra la barra metálica que había frente a ellos. A medida que la atracción continuaba, Javiliz Cruz-Robles dijo que se golpeaba la cabeza continuamente contra la barra que había frente a ellos mientras la atracción descendía". Las autoridades conocieron que una médica, que también hacía fila para subirse a la atracción, fue una de las primeras personas en revisar al hombre de 32 años, que estaba sangrando e inconsciente tras llegar al lugar de bajada.



La doctora Anna Marshall se encontraba en Orlando de vacaciones y estaba esperando para subirse en la atracción Stardust Racers. "Recordó que estaba esperando para subir al siguiente vehículo cuando alguien gritó: ¡SÁQUENME DE AQUÍ!. Supuso que la persona que gritaba podría tener dificultad para respirar debido a la atracción", se lee en el informa. Marshall informó al personal que era médica y se acercó a lugar de donde venían los gritos, encontrando a Kevin Rodríguez "completamente encorvado, rodeado de sangre".



Lea: Habla turista colombiana que presenció muerte de un hombre en montaña rusa de Estados Unidos



Las declaraciones de la primera médica que atendió a la víctima

"Observó que estaba completamente inconsciente, con el brazo colgando por un lado. Marshall siguió intentando encontrarle el pulso, primero en el brazo y luego en el cuello, pero no lo encontró. Después declaró: No podía estar 100% segura, pero en ese momento estaba relativamente segura de que estaba sin vida", se lee en el informe policial. La Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve realizó la autopsia de Kevin Rodríguez Zavala, en la que se "determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente y que la causa de la muerte fue un accidente".

Publicidad

El oficial a cargo del caso narró en el informe que la escena de la montaña rusa estaba asegurada con cinta adhesiva cuando llegó a revisar. "Me indicaron la silla donde Kevin Rodríguez Zavala y su novia, Javilz Cruz Robles, estaban sentados en la atracción, la penúltima silla del vehículo. Observé una sola zapatilla Nike en el suelo, así como una cantidad considerable de sangre en la silla y en la barra que la cubría. Localizaron y fotografiaron la silla de ruedas de Rodríguez Zavala y la silla de traslado que se utilizó para sentarse en la atracción".

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la atracción Stardust Racers. Asimismo, recibieron una fotografía durante el funcionamiento de la atracción "que mostraba a Kevin Rodríguez Zavala encorvado, así como a Javiliz Cruz-Robles gritando frenéticamente mientras sostenía lo que parecía ser la camisa de la víctima". Después del análisis de toda la evidencia y la entrevista de diversos testigos, como la médica que se encontraba en el lugar, el personal, la novia del hombre y otras personas, se cerró el caso dictaminándolo como muerte accidental.

Publicidad