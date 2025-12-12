Lo que se sabe de la "aterradora" operación que evacuo a María Corina Machado de Venezuela

Desde el balcón de un hotel en Oslo, Noruega, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado reapareció, agradeciendo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el "régimen" de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las "democracias del mundo" para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura.



Su llegada a Oslo fue sorpresiva y los detalles de cómo logró salir de Venezuela apenas se están conociendo. De hecho, se estableció que la Nobel realizó una travesía marítima larga y "aterradora" en plena noche. Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, detalló la operación en una entrevista el jueves en CBS News que permitió a la líder de la oposición venezolana llegar a Noruega, aunque no a tiempo de asistir a la ceremonia de entrega del premio.

"Fue peligroso. Daba miedo", narró Stern, un veterano de las fuerzas especiales estadounidenses. El director del operativo recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para salir de Venezuela.

Stern dijo haberse encontrado con Machado en el mar una vez ella salió de su país, donde vivió en la clandestinidad durante once meses por temor a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.



Machado abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde tomó un avión. La misión, según CBS, fue planeada cuatro días antes de su ejecución. "Las condiciones del mar eran ideales para nosotros", ya que las grandes olas interfieren las ondas de los radares. "Pero desde luego no eran las que uno desearía para navegar", explicó Stern.



En su relato, el veterano señaló que “era plena noche, había muy poca luz de Luna, algo de nubosidad, poca visibilidad, las lanchas no

tenían luces". "Todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también, tenía frío y estaba muy mojada. Tuvo un viaje muy arduo. Estaba muy feliz. Estaba muy emocionada. Estaba muy cansada", añadió.



¿Cuántas personas participaron en el operativo de Machado?

De acuerdo con el jefe de la operación, una veintena de personas participó en el plan de evacuación. Un representante de Machado confirmó que la organización de Stern, Grey Bull Rescue Foundation, inició su trabajo el martes.

Otro de los detalles claves, que fue revelado por The Wall Street Journal, refirió que Machado se puso una peluca y un disfraz para salir del lugar donde se escondía en Caracas. No obstante, Stern no reveló detalles sobre la operación en tierra firme.

Sobre la financiación de la misión, el veterano indicó que la misión de sacar a Machado de Venezuela fue gracias a "unos cuantos donantes generosos", todos privados."El gobierno estadounidense no contribuyó con un solo centavo a esta operación, al menos que yo sepa", afirmó.

Sin embargo, señaló que su grupo se coordinó "de manera no oficial" con el ejército estadounidense para informales de sus posiciones y evitar que les atacaran.

Machado declaró el jueves que contó con el apoyo de Estados Unidos para abandonar Venezuela. La líder opositora ha dicho ya que pretende regresar a su país, aunque sin aclarar ni cómo ni cuándo.

Stern añadió que su grupo no participará en esa operación, ya que solo se dedica a sacar a personas de los países, no a introducirlas. "Eso es algo que ella debe determinar y decidir. Pero creo que no debería volver. Sin embargo, ella quiere hacerlo. María es realmente inspiradora", afirmó.

En total, la operación secreta de 15 a 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que "nunca" ha sido contratado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

