TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Maduro acusó a María Corina Machado de celebrar la incautación de petrolero por parte de EE. UU.

Maduro acusó a María Corina Machado de celebrar la incautación de petrolero por parte de EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, criticó los comentarios de la opositora María Corina Machado sobre la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Maduro acusó a María Corina Machado de celebrar la incautación de petrolero por parte de EE. UU.
Nicolás Maduro y María Corina Machado.
Federico Parra/Odd Andersen/AFP

