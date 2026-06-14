Ibai Llanos envía mensaje tras conocer muerte de Gaspi: "Qué absoluta desgracia"

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando seis muertos.

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Los nombres de Tree y Gaspi figuran en los manifiestos que compartió esta fuente, que señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente ya que estaban gravemente quemadas por el impacto.

Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree y Prim había también un productor musical brasileño y un cineasta argentino. Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.



Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.



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¿Quién era Oliver Tree?

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

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En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Dolor por muerte de Gaspi

Prim, conocido en internet como "Gaspi", tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras. El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró más temprano que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves", sin dar más detalles.

Gaspi participó hace un año en La velada del año, espectáculo de creadores de contenido enfrentados en boxeo. Su transformación para este evento fue muy llamativa para sus seguidores, quienes vieron el esfuerzo físico para llegar en óptimas condiciones. Justamente, Ibai Llanos, organizador de ese encuentro, lamentó el fallecimiento del argentino: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos".

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Durante la transmisión del Mundial, medios argentinos también lamentaron la muerte del Gaspi, a quien recordaron como una gran persona. El creador de contenido Davo Xeneixe señaló: "Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras".

"Una explosión muy fuerte"

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"Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar", contó Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante Burger King. "Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones", relató.

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. El segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto.

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Más agua necesaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas. Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado.

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"Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico", dijo.

El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio. "Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional", explicó.

Con información de AFP