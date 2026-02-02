Duros mensajes de Bad Bunny, Billie Eilish y más artistas contra Trump y el ICE en los Grammy

La edición número 68 de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, estuvo atravesada por mensajes críticos contra la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. A lo largo de la gala, transmitida por la cadena CBS, distintos artistas y figuras de la industria expresaron su inconformidad con las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, especialmente aquellas relacionadas con las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Lea también: Bad Bunny dijo "fuera ICE" en los Grammy y defendió a inmigrantes: "No somos aliens, somos humanos")

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando el artista puertorriqueño Bad Bunny subió al escenario para recibir el premio a mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, quien se encuentra a una semana de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, que ha sido criticado en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump.



Esa misma noche, Bad Bunny también hizo historia al ganar el Grammy al álbum del año, convirtiéndose en el primer artista latino en obtener este reconocimiento con un disco completamente en español. En su intervenció, también llamó a enfrentar las diferencias desde el respeto y la solidaridad. "El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor".



Celebridades en los Grammys cuestionan políticas de Donald Trump

Diversos artistas aprovecharon la gala para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La protesta comenzó con pins de "Fuera ICE", portados por artistas Eilish, Gaga o Justin Bieber. La cantante británica Olivia Dean, galardonada como mejor nueva artista, abordó el tema desde una perspectiva personal. En su discurso recordó que es "la nieta de una inmigrante" y afirmó que su historia artística no sería posible sin el sacrificio de generaciones anteriores. "No somos nada sin los demás", agregó.



Billie Eilish, quien recibió el premio a canción del año, también se refirió a la situación migratoria y señaló la importancia de seguir hablando, protestando y utilizando las plataformas públicas para visibilizar las injusticias que enfrentan muchas personas en el país. "Siento que debemos seguir luchando, hablando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa", indicó.

Trevor Noah, presentador de los Grammy por sexta y última vez, incorporó también algunas referencias políticas en su monólogo de apertura. A través de bromas relacionadas con la actualidad estadounidense, hizo alusión directa al presidente Trump. En uno de sus comentarios más polémicos, Noah ironizó que el interés del mandatario en adquirir Groenlandia es porque "la isla de Epstein ya no está y necesita una nueva para quedar con Bill Clinton.



De la emoción de Lola Young al despiste de Cher

La gala dedicó gran espacio a las actuaciones: Bruno Mars y Rosé abrieron explosivamente con el pegadizo tema 'APT', seguidos por Sabrina Carpenter, quien transformó el escenario en un aeropuerto y, vestida de azafata, interpretó 'Manchild' en una actuación llena de humor.

Por su parte, Lola Young no pudo contener la emoción al subirse al escenario para recoger el premio a mejor actuación pop en solitario por 'Messy', dando uno de los discursos más graciosos: "No se que decir, no tenía nada preparado, soy messy (desastre), como dice la canción", apuntó. Jelly Roll habló abiertamente de cómo la religión lo ayudó a continuar con su vida, y su discurso tuvo un pequeño tinte político al asegurar que "Jesús no pertenece a ningún partido político".

Otro de los momentos más tiernos lo protagonizó Cher, quien tras aceptar un premio a la trayectoria, ofreció un poderoso discurso animando a perseguir los sueños. "En tiempos difíciles, la música nunca se detiene. Conmueve, sana, nos impulsa hacia adelante". Tras concluir su intervención bajo una larga ovación, Cher se disponía a retirarse, pero el presentador tuvo que detenerla para recordarle que aún le quedaba un premio por entregar.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co