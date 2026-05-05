Imágenes | Explosión de batería portátil provocó evacuación de emergencia en vuelo de India

La explosión de una batería portátil desató momentos de pánico a bordo de un vuelo comercial en India y obligó a activar un protocolo de evacuación de emergencia en el aeropuerto de Chandigarh, dejando varios pasajeros con lesiones leves y al menos una persona herida de mayor consideración.



El incidente ocurrió este martes 5 de mayo, cuando el vuelo 6E108 de la aerolínea IndiGo, que cubría la ruta entre Hyderabad y Chandigarh, se encontraba en fase de aterrizaje. De acuerdo con los primeros reportes del medio local Hindustan Times , una batería externa habría presentado un fallo electrónico que derivó en un incendio dentro de la cabina.

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Según información recogida por medios locales, el hecho fue inicialmente advertido por un pasajero ubicado en el asiento 39C, donde se habría originado el problema. A pesar de la rápida reacción de la tripulación, que utilizó un extintor para intentar controlar la situación, el humo se propagó dentro del avión, generando alarma entre los ocupantes.

La aeronave logró aterrizar sin contratiempos alrededor de las 4:00 de la tarde (hora local), pero la emergencia no terminó allí. Una vez en tierra, y mientras el avión se dirigía hacia la puerta de desembarque, se confirmó el incidente con el dispositivo electrónico. En ese momento, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y ordenaron la evacuación inmediata de todos los pasajeros.



#BREAKING IndiGo Flight 6E 108 Fire Incident



A passenger's lithium-ion power bank caught fire on IndiGo flight 6E 108 from #Hyderabad to #Chandigarh shortly after landing on May 5, 2026. The aircraft was stationary when the incident occurred, prompting swift evacuation by crew… pic.twitter.com/QK1MQngHzL — Thepagetoday (@thepagetody) May 5, 2026

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La aerolínea confirmó lo ocurrido a través de un comunicado en el que indicó que “mientras el vuelo […] estaba estacionado tras aterrizar, se notificó un incidente en el que se incendió un dispositivo electrónico personal de un pasajero”. Asimismo, agregó que se llevó a cabo “una evacuación inmediata” y que todos los ocupantes fueron trasladados “de forma segura” hacia la terminal.

Para agilizar la salida, se desplegaron los toboganes inflables de emergencia a las 4:25 p.m., lo que permitió evacuar a los cerca de 200 pasajeros, incluidos dos bebés, y a los seis miembros de la tripulación. Sin embargo, en medio de la rápidez por abandonar la aeronave, se registraron escenas de tensión que derivaron en una estampida, provocando golpes y abrasiones leves entre varios viajeros.

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Entre los afectados se encuentra una pasajera identificada como Richa, quien sufrió una lesión en el tobillo durante la evacuación. La mujer, que viajaba con su familia desde Goa, fue trasladada a un hospital privado en Zirakpur, donde recibe atención médica.

Las autoridades aeroportuarias desplegaron ambulancias para asistir a los heridos y brindar atención inmediata a quienes presentaban síntomas derivados del humo o lesiones menores. De manera preliminar, se estima que alrededor de cinco pasajeros requirieron traslado a centros médicos.

Hasta el momento, la comisaría del aeropuerto no ha emitido una notificación formal sobre el suceso, mientras que el Aeropuerto Internacional de Chandigarh Internationaltampoco ha divulgado un informe oficial que detalle las causas técnicas de la explosión o las condiciones exactas en las que se produjo la emergencia.

El caso ha reavivado la preocupación sobre el uso y transporte de dispositivos electrónicos personales en vuelos comerciales, especialmente aquellos que contienen baterías de litio, cuyo mal funcionamiento puede derivar en incidentes como el registrado en Chandigarh. Entretanto, se espera que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.



Esto dicta la normativa en Colombia sobre baterías portátiles

Desde el 27 de marzo de 2026, la Aeronáutica Civil de Colombia ha implementado nuevas disposiciones de cumplimiento obligatorio para regular el transporte de baterías de litio y bancos de energía (power banks) en vuelos nacionales e internacionales.

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Basada en estándares internacionales de la OACI, esta actualización técnica prohíbe terminantemente el transporte de estos dispositivos en el equipaje facturado o de bodega, permitiendo su traslado exclusivamente en el equipaje de mano bajo estrictas medidas de seguridad.

Bajo esta normativa, cada pasajero tiene permitido llevar un máximo de dos unidades, las cuales deben estar protegidas de forma individual para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales. Además, queda estrictamente prohibido el uso o la recarga de estos dispositivos durante el vuelo, así como su empleo para suministrar energía a otros elementos electrónicos a bordo de la aeronave, con el fin de garantizar la seguridad operacional durante el trayecto.

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Esta directiva establece que los dispositivos de hasta 100 Wh pueden transportarse bajo las condiciones generales. Sin embargo, para aquellos cuya capacidad oscile entre los 100 Wh y los 160 Wh, el pasajero deberá gestionar y obtener una aprobación previa de la aerolínea.

✈️ #Atención

Actualizamoslas directrices para el transporte de baterías de litio y power banks en vuelos nacionales e internacionales.



🔋 Estos dispositivos solo podrán transportarse en equipaje de mano (máximo 2 por pasajero) y queda prohibido su uso o recarga durante el vuelo. pic.twitter.com/mHbhxheD9w — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 14, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co