Identifican a mujer hallada muerta en un motel 35 años después: así se resolvió el caso

Una historia que durante décadas permaneció en la incertidumbre finalmente comienza a cerrarse. Luego de que una mujer que fue hallada muerta en la habitación de un motel en Nuevo México, Estados Unidos, en 1991 ha sido identificada 35 años después, gracias a un trabajo conjunto entre autoridades y estudiantes universitarios especializados en genealogía genética.



El caso, que fue reportado por medios locales, se remonta a junio de 1991, cuando el cuerpo de una joven fue encontrado sin que se lograra establecer su identidad. Durante años, la víctima fue conocida únicamente como “Becca Doe”, un nombre provisional basado en la poca información disponible en ese momento.

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De acuerdo con el Departamento de Policía de Albuquerque, aunque la muerte en el motel fue clasificada como suicidio, la identidad de la joven permaneció desconocida “a pesar de los esfuerzos de investigación a nivel nacional”. Las autoridades intentaron reconstruir su historia a partir de sus pertenencias personales e incluso entrevistaron a un hombre que viajaba con ella, pero no lograron avances concluyentes.

El caso también contó con la participación del FBI en su momento, sin que se obtuvieran resultados definitivos. Durante más de tres décadas, la joven permaneció sin nombre, mientras su historia quedaba archivada entre cientos de casos sin resolver.



¿Quién era la víctima encontrada en el motel?

La incertidumbre comenzó a disiparse en los últimos meses, luego de que las autoridades decidieran reabrir el caso en diciembre de 2025. A partir de entonces, se inició un nuevo proceso investigativo que incluyó herramientas tecnológicas y científicas que no estaban disponibles en la década de los noventa.



Gracias a estos esfuerzos, se confirmó que la víctima era Becca Mallekoote, una joven de 18 años originaria de Tacoma, Washington, en su momento su muerte fue reportada como un suicidio. Su identidad fue establecida tras un proceso de análisis genético que permitió conectar los restos con su familia.



El Departamento de Policía de Albuquerque anunció la identificación y destacó la importancia de este avance tras décadas de incertidumbre. “Después de 35 años, el nombre de Becca ha sido restituido”, señalaron las autoridades. Además, agregaron: “Esperamos que esto le brinde a su familia la paz que tanto anhela”.



El papel clave de estudiantes universitarios

Uno de los elementos más relevantes en la resolución del caso fue la participación del Centro de Genealogía Genética de Investigación (IGG) del Ramapo College, en Nueva Jersey. Estudiantes y personal de esta institución trabajaron junto a las autoridades para analizar la información genética disponible.

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Según se informó, una muestra forense fue enviada a una empresa especializada en genealogía genética, donde se realizó la extracción de ADN. Posteriormente, se generó un perfil genético que fue cargado en una base de datos especializada.

En cuestión de días, los investigadores lograron identificar a una posible coincidencia: Becca Mallekoote. La confirmación final se realizó mediante pruebas adicionales con un familiar cercano, el 4 de marzo de 2026, fecha en la que la joven habría cumplido 53 años.

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Desde el Centro IGG destacaron el trabajo de los estudiantes y su impacto en este tipo de casos. Su subdirectora, Cairenn Binder, señaló a medios locales: “Estamos increíblemente orgullosos de nuestros estudiantes, personal y voluntarios que realizan investigaciones las 24 horas del día desde lugares de todo el mundo para brindar respuestas a las familias que esperan la resolución de los casos”.

Aunque las circunstancias de su muerte ya habían sido establecidas en su momento, el hecho de devolverle su nombre marca un cierre significativo para su historia y, sobre todo, para su familia, que ahora cuenta con una respuesta que durante años permaneció ausente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co