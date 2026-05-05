Crucero en cuarentena por hantavirus prevé llegar a las Canarias tras evacuación médica urgente

El buque que se encuentra varado por un brote de hantavirus prevé dirigirse a las Islas Canarias una vez evacúe hacia Países Bajos a los tres pasajeros que requieren atención médica urgente, según informó este martes la empresa operadora.



La compañía neerlandesa actualizó así la ruta del crucero tras haber informado previamente este martes que preparaba la evacuación médica de las dos personas que necesitan ser hospitalizados, así como a la persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

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Los enfermos serán trasladados a Países Bajos mediante aeronaves especializadas tras un paso previo por Cabo Verde, según dijo en un comunicado la firma Oceanwide Expeditions, que añadió que no puede precisar las fechas exactas en que tendrá lugar ese procedimiento.

"Una vez que estas tres personas hayan sido trasladadas de forma segura desde el barco y se encuentren en tránsito hacia los Países Bajos, el Hondius iniciará su reposicionamiento. Nuestro plan es dirigirnos a las Islas Canarias, concretamente a Gran Canaria o Tenerife, lo que supondrá 3 días de navegación", añadió la empresa operadora, que también dijo que se encuentra "en conversaciones con las autoridades competentes".



España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. pic.twitter.com/V2Joo7CXgp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

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Oceanwide Expeditions también confirmó hoy que no se han identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco, que continúa en aguas de Cabo Verde, más allá de los que habían sido reportados previamente.

Epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenían previsto realizar hoy una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del Hondius, afectado por el brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, según informó el Gobierno español en un comunicado.

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Mientras la OMS confirmaba hoy desde Ginebra (Suiza) que planea que el crucero, con 147 personas a bordo y atracado en Cabo Verde, vaya a Canarias, el Ministerio de Sanidad español propuso este mismo martes que se evacúe en el país africano a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.

Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos. https://t.co/wPI1fSMsAM — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

El presidente del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, también dijo hoy en Bruselas que el crucero "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.

AGENCIA EFE.