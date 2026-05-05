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Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos de explosión en China de una fábrica de fuegos artificiales que deja cerca de 30 muertos

Videos de explosión en China de una fábrica de fuegos artificiales que deja cerca de 30 muertos

Más de 60 personas resultaron heridas por el accidente, cuyas causas no se han determinado. El responsable de la empresa fue detenido.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Videos de explosión en China de una fábrica de fuegos artificiales que deja cerca de 30 muertos
Imágenes tomadas de redes sociales

El número de fallecidos por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro del país de China, se elevó a 26 este martes 5 de mayo, mientras que el de heridos se mantuvo en 61, informó la televisión estatal CCTV.

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En una rueda de prensa recogida por ese medio, los responsables del operativo de rescate explicaron que, hasta ahora, se han movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad para llevar a cabo las tareas de emergencias en el lugar del suceso.

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Actualmente, las labores de búsqueda y rescate en la zona están "prácticamente completadas" y las autoridades están controlando los niveles de contaminación del aire y el agua, cuyos indicadores ambientales son "normales". "Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento", aseguró Chen Bozhang, alcalde de Changsha, capital de la provincia de Hunan, durante esa misma comparecencia.

¿Qué se sabe de la explosión en China?

El estruendo se produjo alrededor de las 4:43 de la tarde del lunes en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, ubicada en el municipio de Liuyang, bajo la jurisdicción de Changsha.

Imágenes difundidas en plataformas de internet locales mostraban una espesa columna de humo elevándose desde el lugar de la deflagración.

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Según la agencia Xinhua, el responsable de la empresa ha sido detenido por la Policía y las causas del accidente están siendo investigadas.

Tras la explosión, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas del suceso, así como a "depurar responsabilidades con rigor", informó Xinhua.

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El mandatario también subrayó que todas las regiones y departamentos deben extraer "profundas lecciones" de este hecho y "reforzar y asumir estrictamente sus responsabilidades" en materia de seguridad.

China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica: doce personas murieron el pasado febrero por la explosión de una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei, y otras ocho fallecieron en un incidente similar ese mismo mes en la provincia oriental de Jiangsu.

AGENCIA EFE

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