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Se conoce qué país recibirá el crucero varado por brote de hantavirus en Cabo Verde

Dicho país también acordó recibir al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en estado grave y será trasladado hoy a Canarias en un avión hospitalizado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de may, 2026
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Se conoce el país que recibirá crucero varado por brote de hantavirus en Cabo Verde
Buque varado por casos de hantavirus -
AFP

España será el país acogerá en Canarias al crucero afectado por un brote de hantavirus a solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, informó el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno español también aceptó una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para recibir al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en estado grave y será trasladado hoy a Canarias en un avión hospitalizado.

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Sanidad señaló que los detalles del protocolo se harán públicos una vez sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), y aseguró que se informará “puntualmente sobre su implementación”.

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El MV Hondius permanece actualmente en Cabo Verde, puerto al que arribó tras detectarse un brote de infección por hantavirus a bordo.

El ECDC está realizando una evaluación exhaustiva del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia desde Cabo Verde, mientras que el resto continuará rumbo a Canarias, con llegada prevista en un plazo de tres o cuatro días.

¿Qué pasará con los pasajeros que iban a bordo de buque varado por hantavirus?

Según Sanidad, el puerto canario de llegada aún no ha sido definido. Una vez en tierra, la tripulación y los pasajeros serán examinados, atendidos y posteriormente trasladados a sus respectivos países.

El operativo se articulará mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, con todas las garantías de seguridad necesarias, explicó Sanidad en un comunicado.

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Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y medios de transporte especiales habilitados ‘ad hoc’, evitando cualquier contacto con la población local y garantizando en todo momento la seguridad del personal sanitario.

La OMS explicó que Cabo Verde no cuenta con la capacidad para realizar esta operación y que las Islas Canarias son el punto más cercano con los medios necesarios.

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De acuerdo con Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de asistir a estas personas, entre las que se encuentran varios ciudadanos españoles. En este marco, y como parte del operativo, se decidió adelantar el traslado del médico del crucero a Canarias.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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