Impactantes videos de masiva tormenta de nieve que afecta a más de 10 regiones de Estados Unidos

Una masiva tormenta de nieve atraviesa amplias zonas de Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas por las extremas condiciones climáticas que se registran entre el sur, el medio oeste y el noreste del país. Las imágenes muestran un panorama marcado por bajas temperaturas, intensas nevadas, fuertes vientos, que han dejado afectaciones en servicios básicos, especialmente el suministro de energía eléctrica.



De acuerdo con el reporte presentado en Noticias Caracol, más de 700.000 hogares permanecen sin electricidad, principalmente en el sur del país, como consecuencia del avance del sistema invernal. Las bajas temperaturas y la combinación de nieve, hielo y viento han generado una situación compleja que afecta tanto la movilidad como la vida cotidiana de millones de personas.

La señal en vivo permitió observar las condiciones en ciudades como Nueva York, Texas y Nueva Jersey, donde el impacto del invierno se ha hecho evidente en calles cubiertas de nieve, tránsito limitado y personas desplazándose con extrema precaución. Desde el Times Square, en Nueva York, el periodista Andrés Granadillo entregó un reporte detallado de lo que se vive en una de las ciudades más emblemáticas del país.

Según explicó el periodista, en este momento la temperatura marca los -5 grados centígrados, aunque la sensación térmica desciende hasta los -16 grados, producto de los fuertes vientos asociados a la tormenta. “La sensación térmica es fuertísima y sobre todo es que hay viento, hay mucho viento debido a la tormenta”, señaló durante su intervención.



Las autoridades locales han emitido recomendaciones estrictas para evitar riesgos asociados a la exposición prolongada al frío extremo. En ese sentido, Granadillo relató que se aconseja el uso de múltiples capas de ropa térmica y elementos adecuados para proteger el cuerpo. “Tengo por lo menos cuatro capas de ropa, guantes, varios pantalones y botas especiales para el frío”, explicó.



El periodista confirmó que, de acuerdo con los reportes disponibles hasta ese momento, dos personas han fallecido como consecuencia del evento climático. Esta cifra se suma a la creciente preocupación por los efectos del invierno, no solo durante la tormenta, sino también en los días posteriores, cuando el hielo permanece en calles y aceras, lo que puede aumentar caídas y accidentes.

En cuanto a la dinámica diaria, el reporte indicó que este ha sido uno de los días más difíciles desde que comenzó la tormenta. El impacto también se ha reflejado en el transporte aéreo, aunque el periodista indicó que no hay reporte de vuelos cancelados, advirtió que podrían haber cancelaciones, especialmente en estados que no están acostumbrados a tormentas de esta magnitud. Las condiciones del pavimento y la acumulación de nieve podrían impedir despegues y aterrizajes en las próximas horas.

Las imágenes y los testimonios coinciden con el contexto climático descrito por organismos meteorológicos, que advierten sobre acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 30 centímetros, así como la presencia de lluvia engelante y aguanieve en extensas regiones del país. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes, caídas y fallas en la infraestructura eléctrica.



En las zonas residenciales, el invierno ha obligado a modificar las rutinas habituales. Tal como se explicó en el informe, los habitantes deben retirar la nieve de manera constante frente a sus viviendas, una labor que se repite varias veces al día.

Los expertos advierten que uno de los mayores riesgos se presenta después de la tormenta, cuando el hielo no se derrite de inmediato y las temperaturas continúan siendo extremadamente bajas. Esta combinación prolonga las condiciones peligrosas en calles y accesos, incrementando el riesgo para peatones y conductores.

Según advirtió el meteorólogo Ryan Maue, los próximos días marcarán un periodo invernal excepcionalmente severo en Estados Unidos. “Los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos”, señaló el experto, citado por AFP.

En ese contexto, Maue hizo un llamado urgente a la población para anticiparse a las difíciles condiciones climáticas. “Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma”, afirmó.

Las imágenes que llegan desde distintos puntos de Estados Unidos reflejan la magnitud de un fenómeno que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de ciudades enteras y ha transformado, de manera abrupta, la vida cotidiana de millones de personas, por ahora el llamado de las autoridades es a prepararse con mantas, abrigos y elementos que ayuden a mantener el calor en tiempos de nieve masiva.

