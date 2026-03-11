EE. UU. fue responsable de bombardeo en escuela de niñas en Irán, según The New York Times

Estados Unidos sería responsable del bombardeo contra una escuela infantil en Minab, al sur de Irán, ataque en el que murieron cerca de 180 personas durante el primer día de la guerra, según conclusiones preliminares de una investigación del Pentágono reveladas este miércoles por The New York Times.



De acuerdo con el diario, que cita a funcionarios estadounidenses y a personas con conocimiento directo de la investigación, el ataque ocurrido el 28 de febrero contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh se produjo por un error en la selección del objetivo, luego de que el ejército estadounidense atacara una base iraní ubicada junto al centro educativo.



Donald Trumop dice que "no sabe nada" sobre bombardeo en escuela de Irán

Consultado sobre esta información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien hasta ahora había responsabilizado a Irán del bombardeo—, afirmó este miércoles ante la prensa que "no sabe nada al respecto".

Según detalla The New York Times, oficiales del Comando Central de Estados Unidos elaboraron las coordenadas del objetivo utilizando información de inteligencia desactualizada.

Las mismas fuentes señalaron que las conclusiones aún son preliminares y que no se ha determinado por qué los datos del objetivo no fueron verificados nuevamente antes del ataque.



El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar de gran escala contra Irán, ofensiva en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, miembros de la cúpula militar iraní y cientos de personas más.



Ese primer día de bombardeos fue alcanzado el colegio ubicado en la provincia de Hormozg, un hecho que Irán calificó como un "acto bárbaro".

De acuerdo con la Media Luna Roja Iraní, alrededor de 180 personas —en su mayoría niñas— murieron en el ataque al centro educativo, donde también fallecieron docentes y padres de familia.

Esta semana, el mismo diario realizó un análisis de un video difundido el domingo por la agencia iraní Mehr y concluyó que el misil Tomahawk que aparece en las imágenes impactó un edificio descrito como una clínica médica dentro de una base naval iraní.



Bombardeo en escuela de niñas sería un crimen de guerra, según Human Richts Watch

The New York Times recordó que el ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk.

El Pentágono informó que continúa investigando el ataque contra la escuela, el cual expertos de la ONU y la organización Human Rights Watch (HRW) han calificado como un posible "crimen de guerra".

"Como reconoce The New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

