Videos| Impresionante erupción del volcán Kilauea en Hawái: fuentes de lava superaron los 400 metros

El volcán Volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, volvió a mostrar su fuerza con una impresionante erupción que generó fuentes de lava de más de 400 metros de altura y una intensa caída de fragmentos volcánicos en áreas cercanas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El fenómeno quedó registrado en impactantes imágenes y transmisiones en vivo que muestran el espectáculo natural en la cumbre del volcán, ubicada en el archipiélago de Hawái.



De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a través del Observatorio de Volcanes de Hawái, el episodio 43 de la actual erupción en el cráter Halemaʻumaʻu comenzó alrededor de las 9:17 de la mañana del martes 10 de marzo de 2026 (hora local de Hawái) y continúa activo.

Según el reporte técnico, las primeras fuentes de lava surgieron desde el respiradero norte del cráter. Minutos después, poco antes de las 10:00 de la mañana, el respiradero sur también comenzó a expulsar material volcánico. Ambos conductos generaron chorros de lava que alcanzaron alturas extraordinarias.

Las fuentes provenientes del respiradero sur superaron los 350 metros de altura, mientras que las del respiradero norte cerca de 300 metros. Sin embargo, durante el pico inicial de la actividad eruptiva, ambas fuentes superaron los 400 metros, una escena que ha captado la atención de científicos, turistas y observadores en todo el mundo.



Hawaii's Kilauea volcano is shooting lava fountains up to 1,000 feet, and falling ash and volcanic fragments are forcing temporary closures on the Big Island. The fountaining that began Tuesday morning marked the eruption's 43rd episode since it began in December 2024. pic.twitter.com/m8a9YJKq16 — The Associated Press (@AP) March 11, 2026

El Kilauea, reconocido como el volcán más joven y activo de la isla de Hawái, se ubica junto al Mauna Loa y ha mantenido una actividad constante que incluyó la formación de un lago de lava entre 2008 y 2018, año en que también protagonizó erupciones que afectaron al pueblo y la ciudadanía.

Esta dinámica volcánica persiste en la actualidad, pues desde el 23 de diciembre de 2024 el gigante geológico se encuentra en una fase de erupción intermitente que mantiene en alerta al archipiélago.

Las autoridades han advertido sobre los riesgos asociados con la erupción. Pues se han registrado caída de fragmentos volcánicos expulsados durante la erupción en varias zonas cercanas al volcán. Estos materiales incluyen ceniza, escoria volcánica, piedra pómez y los llamados “cabellos de Pele”, delgadas hebras de vidrio volcánico formadas cuando la lava se enfría rápidamente en el aire.

En comunidades como Volcano Village y Mauna Loa Estates se han reportado fragmentos volcánicos de hasta 3 pulgadas de diámetro, mientras que en Royal Hawaiian Estates se han observado partículas más pequeñas acompañadas de cabellos de Pele.

Ante estas condiciones, la Agencia de Defensa Civil del condado de Hawái anunció el cierre temporal de un tramo de la autopista debido al peligro que representa la caída de estos fragmentos. Asimismo, el parque nacional informó el cierre de la zona de la cumbre del Kilauea como medida preventiva para proteger a visitantes y personal.

La actividad eruptiva también generó una enorme columna de gases y ceniza que alcanza aproximadamente los 9.100 metros sobre el nivel del mar. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, los vientos del sur están empujando la nube volcánica hacia el norte.

¿Cómo puede ver la actividad del volcán Kilauea?

Los científicos del observatorio señalan que, por ahora, los flujos de lava permanecen confinados dentro del cráter Halemaʻumaʻu y en la zona suroeste de la caldera del Kilauea, lo que limita el impacto directo sobre áreas pobladas. No obstante, advierten que la zona cercana al borde del cráter sigue siendo extremadamente peligrosa debido a la inestabilidad del terreno, desprendimientos de rocas y posibles sismos asociados a la actividad volcánica.

Quienes deseen seguir la evolución de la erupción pueden observar el monitoreo en tiempo real a través de transmisiones en vivo publicadas en el canal del YouTube del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde cámaras instaladas alrededor del volcán muestran de manera permanente el comportamiento del Kilauea.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el nivel de alerta volcánica en “advertencia” y el código de color para la aviación ya disminuyó a naranja, lo que indica que la actividad del volcán puede disminuir en los próximos días, sin embargo, todavía hay riesgo.

