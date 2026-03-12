Murió Carol The Warrior, influencer colombiana que aseguró ser víctima de brujería

Una nueva pérdida enluta las redes sociales en Colombia. Se ha confirmado el fallecimiento de Carolina Reyes, una creadora de contenido de 23 años más conocida como 'Carol The Warrior', quien desde hace unos meses había compartido con sus seguidores su preocupación por unos extraños problemas de salud.

La noticia de su deceso se confirmó el pasado 11 de marzo a través de un comunicado de su familia publicado en las redes sociales de la joven, donde acumulaba más de 200 mil seguidores.

"Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera Carol the Warrior, quien fue una guerrera, una persona brillante, y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó", señalaron.



En la misma publicación pidieron prudencia, empatía y amor para sus familiares en este difícil momento y agregaron que toda la información sobre sus honras fúnebres serían publicadas próximamente en sus perfiles. "Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros".



¿De qué murió Carol The Warrior?

La joven de 23 años, oriunda del Chocó pero radicada en Cali, documentó en sus redes sociales el deterioro de su salud desde octubre de 2025. En un primer momento Carolina notó dolores persistentes en diferentes partes del cuerpo y tras no mostrar señales de mejoría con terapias tradicionales decidió acudir al médico.



En el hospital le informaron que detectaron líquido en sus pulmones. "No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo", detalló la influencer en uno de los primeros videos en los que registró lo que estaba padeciendo.

Desde ese momento y hasta inicios de este año, Carol The Warrior fue hospitalizada y sometida a la extracción de varias bolsas de líquido, además de una intervención quirúrgica en el pecho. Sin embargo, el malestar persistía y terminó por arrebatarle la vida el pasado 11 de marzo, con apenas 23 años de vida.

Mientras los profesionales de la salud intentaban diferentes tratamientos para mejorar las condiciones de la joven, ella reveló a sus seguidores que en su familia había serias sospechas de que estaba siendo víctima de trabajos de brujería. Detalló que, además de la medicina, también acudió a procesos espirituales para contrarrestar esta posibilidad. A pesar de todo esto, tiempo después la influencer fue diagnosticada con cáncer.

Dos semanas antes de su fallecimiento, Carolina había disfrutado de un viaje a Brasil que ella misma describió como como una "escapada de ensueño", el cual realizó tras presentar algunas mejorías. Tras regresar del viaje, su salud empeoró considerablemente, lo que la llevó a ser trasladada a una clínica en Cali en la que falleció el 11 de marzo.



¿Quién era Carol The Warrior?

Carolina Reyes nació el 23 de agosto de 2002 y se había consolidado como una de las nuevas influencers del país. La joven compartía en sus perfiles de las diferentes plataformas videos sobre la vida cotidiana y belleza. Recientemente su contenido se había enfocado en visibilizar su proceso de salud, en el cual estuvo acompañada por sus seguidores.

