California podría ser atacada por Irán con drones como represalia: advierte la FBI

El FBI alertó a las autoridades de California sobre un posible ataque con drones por parte de Irán en esta zona de la costa oeste de Estados Unidos. Así lo reveló el medio ABC News en las últimas horas. Al parecer, la Policía Federal habría recibido información de que la República Islámica podría cometer una nueva ofensiva. La alerta fue revisada por el medio norteamericano, que asegura que la comunicación fue enviada “hace unas semanas”.



El ataque estaría pensado como represalia, señala el mensaje, y se usarían drones no tripulados por la costa oeste para llevar a cabo tal cometido. La alerta fue emitida justo después de que se desatara una ola de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, que empezó desde el sábado 28 de febrero. Hasta la fecha, el fuego cruzado no ha pasado a otros continentes. La respuesta de Irán se ha centrado en ataques con drones dentro de la región de Medio Oriente.



Lo que dice la alerta de la FBI

“Recientemente hemos obtenido información según la cual, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a perpetrar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas de Estados Unidos, concretamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán”, dice la comunicación. A su vez, el FBI admite que no dispone de datos sobre el momento, método, objetivo ni autores de esta ofensiva.



Esta no es la única alerta de ataques que preocupa a las autoridades de Estados Unidos. Un informe no corroborado, que también reveló este noticiero, señala que hay posibilidades de que carteles mexicanos busquen sembrar terror en Estados Unidos bajo esta misma modalidad de ataque con drones, dirigida al pie de fuerza estadounidense y zonas de la frontera con México.



¿Qué responden las autoridades en Estados Unidos?

Ante la posibilidad de ser un potencial blanco de ataque, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, le dijo al medio citado que “la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades”. Por su parte, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles señaló que, ante los recientes acontecimientos internacionales, mantiene un “nivel elevado de preparación”.

"Por precaución y en reconocimiento a las actuales observancias religiosas, el Departamento ha continuado incrementando las patrullas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares destacados en todo el condado".



