En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. libera 172 millones de reserva estratégica de petróleo durante tensión en Oriente Medio

EE. UU. libera 172 millones de reserva estratégica de petróleo durante tensión en Oriente Medio

El Gobierno estadounidense asegura que la decisión busca reforzar la seguridad energética del país en medio del actual escenario de tensión en el estrecho de Ormuz.

Por: EFE
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Heidy Carreño
EE. UU. libera 172 millones de reserva estratégica de petróleo en medio de tensión en Oriente Medio
Se trata de una estrategia para afrontar la preocupación por los costos energéticos -
AFP

El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en un comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio del Departamento sigue al de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que decidió este miércoles sacar gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

Últimas Noticias

  1. Bombardeos de Israel en varias zonas del Líbano dejan al menos 24 muertos y más de 50 heridos
    Al menos 24 muertos y más de 50 heridos
    Redes sociales
    MUNDO

    Bombardeos de Israel en varias zonas de Líbano dejan al menos 24 muertos y más de 50 heridos

  2. Ataques en Irán
    Un incendio se extiende tras el bombardeo israelí de un parque solar y una planta de generación de electricidad en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano, el 4 de marzo de 2026. El 4 de marzo, las fuerzas israelíes avanzaron hacia varias localidades del sur del Líbano, según informó a la AFP una fuente de la fuerza de paz de la ONU en el país, la FPNUL. -
    Foto: Kawnat HAJU / AFP
    MUNDO

    California podría ser atacada por Irán con drones como represalia: advierte el FBI

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

El secretario aseguró que la decisión de Trump refleja "su compromiso con la promesa de proteger la seguridad energética" del país y de "gestionar de forma responsable la Reserva Estratégica de Petróleo".

Wright cargó contra la Administración de Joe Biden por haber dejado "las reservas de petróleo agotadas y dañadas" y avanzó que, en su contra, el Gobierno de Trump reemplazará las existencias con "aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20 % más de barriles de los que se extraerán".

Publicidad

La guerra en Oriente Medio ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

"Durante 47 años, Irán y sus representantes terroristas han tenido la intención de matar a estadounidenses. Han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados. Bajo la presidencia de Trump, esos días están llegando a su fin", apuntó al respecto. "La seguridad energética de Estados Unidos es tan sólida como siempre".

Publicidad

Al término de la sesión, el petróleo intermedio de Texas subió este miércoles un 4,55 %, hasta 87,25 dólares el barril.

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Medio Oriente

Economía servicios

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad