Impactantes videos | Supertifón Ragasa deja 15 muertos en Taiwán y toca tierra en China

El supertifón Ragasa tocó tierra este miércoles 24 de septiembre en el sur de China continental, tras azotar Hong Kong con fuertes vientos y lluvias torrenciales y causar al menos 15 muertos en Taiwán. Según la prensa estatal china, Ragasa alcanzó la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Cantón, luego de alejarse lentamente de Hong Kong, donde el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma retiró su nivel máximo de alerta.

En ese centro financiero el fenómeno provocó una "importante marejada ciclónica" y la caída de decenas de árboles e inundaciones en varios barrios, según las autoridades e imágenes difundidas en internet. La cercana región china de Macao, conocida por sus casinos, también sufrió inundaciones generalizadas y suspendió el suministro eléctrico en algunas áreas, según el operador.

Super Typhoon Ragasa brought a severe storm surge to the Pearl River Estuary in Guangdong, flooding the coastal areas of Zhuhai's Gaolan Island！ pic.twitter.com/b2kpgp0Ilt — Jim (@yangyubin1998) September 24, 2025

En Taiwán, al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas cuando la barrera de un lago de varias décadas de antigüedad se rompió en el condado oriental de Hualien, según funcionarios regionales. Los bomberos habían calculado inicialmente un total de 152 desaparecidos, antes de reducir la cifra a 17 luego de establecer contacto con más de un centenar de personas.



El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas, según un nuevo balance. Ante la inminente llegada del ciclón tropical, las autoridades de toda China continental habían ordenado el cierre de negocios y escuelas en al menos diez ciudades del sur del país, lo que afectó a decenas de millones de personas. En Yangjiang, una comerciante local dijo a la AFP antes de que el tifón tocara tierra que no estaba segura de si podría abrir su tienda. "Dependerá de las condiciones meteorológicas", afirmó.

The wind at an area in Hong Kong has reached level 10 now. With Hua Jia Sha / Ragasa Typhoon is approaching, some people cannot sleep tonight because of worrying the window will break and the win sounds too noisy as well. Stay safe!



🎥: Christina pic.twitter.com/A3leDn01mx — Vina Verde🎙️🎧🎸 || streaming MORNING COFFEE ☕ (@vinaverdemusic) September 23, 2025

Niño y su madre cayeron al mar en medio de supertifón

Ragasa embistió Hong Kong durante la madrugada del miércoles. Allí continúan cayendo lluvias torrenciales y un total de 62 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales públicos por lesiones vinculadas al ciclón. Según la policía, un niño de cinco años y su madre cayeron al mar el martes mientras observaban las olas en el distrito de Chai Wan. Ambos se encontraban en estado crítico tras ser trasladados de urgencia.

El padre del niño, de 40 años, que según se informa se lanzó al agua para salvar a su familia, también fue hospitalizado. Varios distritos de Hong Kong también sufrieron inundaciones, según imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP.

AFP