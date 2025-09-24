En vivo
MUNDO

Impactantes videos | Supertifón Ragasa deja 15 muertos en Taiwán y toca tierra en China

El supertifón, que causó lluvias torrenciales y fuertes vientos, también dejó al menos ocho personas muertas en el norte de Filipinas. En Hong Kong, un niño y su madre cayeron al mar.

Por: AFP
Actualizado: 24 de sept, 2025
Supertifón.jpg
El supertifón Ragasa provocó una "importante marejada ciclónica" y la caída de decenas de árboles e inundaciones.
