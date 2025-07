Impresionante accidente en un gimnasio quedó en video: joven se fracturó ambas piernas

Un joven estudiante de educación física, de 23 años, terminó hospitalizado y operado de ambas piernas luego de realizar una exigente rutina en un gimnasio, en Brasil, Todo quedó registrado en video y las imágenes son realmente escalofriantes.

Luis Pasetti terminó con una fractura de ambas piernas y se dislocó el pie derecho mientras realizaba sentadillas con una carga de 140 kilos en su espalda. Aunque el accidente ocurrió el pasado 20 de junio en un gimnasio de Campo Largo, en la Región Metropolitana de Curitiba (RMC), en Brasil, recientemente un medio local pudo hablar con el joven, quien reveló más detalles de lo ocurrido.



¿Cómo fue el accidente en el gimnasio?

Tal como quedó registrado en el video, Luis Pasetti tenía en su espalda una pesada barra, con 70 kilos a cada lado, mientras realizaba una serie de sentadillas y a su lado se encontraba un instructor del gimnasio acompañándolo. Aunque alcanzó a realizar varias repeticiones del ejercicio, al final terminó vencido por el peso, sus piernas colapsaron y cayó abruptamente al suelo.

El instructor corrió rápidamente a asistirlo, pero no hubo mucho qué hacer. Las imágenes de cómo quedan las piernas de Luis son impresionantes, pues se ven fracturadas, torcidas hacia los lados, por lo que tuvo que ser trasladado a urgencias.

En el centro médicos, el joven fue diagnosticado con fracturas en ambas tibias y peronés, además de una dislocación en el pie derecho, lo operaron de urgencias y estuvo durante cuatro días internado en el centro médico.

Lo que vino después de la cirugía

En diálogo con el medio brasileño G1, Luis Pasetti comentó que está en recuperación en casa, en donde debe mantener las piernas elevadas y, en medio de su tratamiento post cirugía, toma anticoagulantes para prevenir el riesgo de trombosis.

Sobre lo que ocurrió el día en el que terminó gravemente fracturado, el estudiante contó que se trató de un error que cometió después de creer que había bloqueado la máquina al finalizar el ejercicio que se encontraba haciendo.

"No fue una falla de la máquina. No creo que haya habido fallas. Fue un accidente que le podría pasar a cualquiera, en cualquier lugar. Por eso debemos estar extremadamente atentos para evitar este tipo de cosas", aseguró agregando que “en la última repetición, sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí, no sé por qué no pude, quizá fue por el cansancio”.

Asimismo, contó que, por fortuna, no ha sentido mucho dolor y casi no ha necesitado medicación. Se espera que pueda iniciar de nuevo ejercicios de movilidad con las extremidades inferiores en unos dos meses.