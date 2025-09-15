En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Muerte de familia en San Andrés: ¿trabajador que fumigó hotel mintió sobre químico que usó?

Muerte de familia en San Andrés: ¿trabajador que fumigó hotel mintió sobre químico que usó?

La necropsia de Medicina Legal a los cuerpos del niño de 4 años y sus padres señala que se trató de una intoxicación con fosfina. ¿Qué dicen autoridades y la empresa encargada de la fumigación en una habitación cercana a la que murieron?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:39 p. m.
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad