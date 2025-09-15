En vivo
Trump anuncia que EE.UU. ataca segunda embarcación con supuestos narcotraficantes de Venezuela

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales", afirmó el presidente en su cuenta de Truth Social.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:32 p. m.
Trump anuncia otro ataque a embarcación en Venezuela.
