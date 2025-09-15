Trump anuncia que EE.UU. ataca segunda embarcación con supuestos narcotraficantes de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos bombardeó una segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanos en el mar Caribe. Según el mandatario, murieron tres narcotraficantes venezolanos. "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas". El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. "¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, una acusación que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.



El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, lo que niega el régimen chavista desde Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del cuestionado mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".



Maduro dice que comunicaciones con EE. UU. están "deshechas"

Entretanto, Maduro insistió este lunes en que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante el despliegue de barcos militares en el mar Caribe, cerca de la frontera del país petrolero. "Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas", dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales en Caracas.

También sostuvo que las conversaciones "no están en cero" y que existe un "hilo básico" con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de Estados Unidos para el país petrolero en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes venezolanos.

"Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve", añadió, al tiempo que indicó que el retorno de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos es de "altísima prioridad" para su administración.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE