Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Esto se sabe del padrastro que dejó a niño de 4 años en estado crítico tras golpiza, en Medellín

El hombre, según el más reciente reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haría parte de una organización delincuencial de la capital antioqueña. El sujeto ya fue capturado y puesto a disposición de las autoridades tras dejar a su propio hijastro en estado crítico de salud por una fuerte golpiza.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:03 p. m.
Niño golpeado en Medellín.jpg
Las autoridades dieron a conocer la lamentable noticia. -
Foto: Policía del Valle de Aburrá

