Esto se sabe del padrastro que dejó a niño de 4 años en estado crítico tras golpiza, en Medellín

Un reciente hecho ha provocado conmoción en la capital de Antioquia: un niño de solo cuatro años de edad permanece en cuidados intensivos tras haber sido brutalmente golpeado por su padrastro. Según lo dio a conocer el alcalde de Medellín, el menor se encuentra en estado crítico, con una desalentadora evolución y hasta con asistencia para respirar.

El mandatario de la capital antioqueña ha revelado crudos detalles de la situación del pequeño de cuatro años, quien, al parecer, fue golpeado por la pareja de su madre luego de que se hubiera negado a dormir. "Este tipo llegó a las 7 de la mañana del sábado a la casa y el niño se levantó a esa hora; (el padrastro) le dice que se tiene que dormir y el niño, por supuesto, no lo hace y se pone a jugar, razón por la que este tipo lo golpea brutalmente. El caso es de pronóstico reservado", agregó Federico Gutiérrez.

El alcalde de Medellín dijo que el menor de solo cuatro años tiene muchas partes de su cuerpo comprometidas: recibió golpes en el cráneo, en el tórax y en el abdomen, razón por la que llegó en condiciones críticas al Hospital Infantil Concejo de Medellín. "El niño está en una situación muy crítica, muy crítica y su evolución no es nada buena", dijo Gutiérrez. Posteriormente, y tras la respectiva evaluación, el niño tuvo que ser trasladado al Hospital General de Medellín, en donde todavía permanece.



Por la gravedad de los hechos y la rápida difusión que tuvo el caso en medios de comunicación, las autoridades lograron capturar al presunto responsable de tan fuerte golpiza. El señalado, quien además haría parte de una estructura criminal de Medellín, será llevado a la cárcel mientras avanza su respectivo procedimiento judicial.



¿Qué se sabe del padrastro que habría golpeado a su hijo de 4 años hasta dejarlo en estado crítico, en Medellín?

El hombre, por ahora, ha sido identificado como alias Lámpara. Según las autoridades, este sujeto pertenecería a la estructura criminal Los Mondongueros y también habría golpeado en el pasado a la madre del menor que se debate entre la vida y la muerte.

"Este tipo hacía parte de la estructura criminal, o hace parte de la estructura criminal, llamada Los Mondongueros, que operan en Castilla. Tanto daño le hacen a la ciudadanía y ahora lo hacen a un menor, a un niño de 4 años de edad. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", dijo Gutiérrez.

Y es que este delincuente, según las propias declaraciones que dio el alcalde a medios de comunicación, también solía amenazar e intimidar a la madre del menor con armas de fuego tras propinarle fuertes golpizas. Todo esto, al parecer, con el objetivo de obligar a la madre del niño a no denunciar los hechos que vivía.

"La información que yo tengo en este momento es que la madre argumenta que este tipo la amenazaba y le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor. Mire, yo quiero decirle a cualquier persona que por difícil que sea la situación, vaya a las autoridades", explicó el alcalde de Medellín.

Mientras el menor continúa luchando por su vida, la madre también está siendo atendida y recibiendo toda la atención de las autoridades. Por ahora se avanzan en medidas para protegerla a ella y a la abuela del niño. "El niño entró en unas condiciones muy críticas cuando llegó directamente al Hospital Infantil Consejo de Medellín y ahí se prestaron las primeras atenciones médicas e inmediatamente fue trasladado al Hospital General de Medellín donde estamos en este momento y se le brinda Toda la atención médica y todo lo que sea necesario", dijo el alcalde.



¿Dónde se puede denunciar abuso o violencia intrafamiliar en Colombia?

Estas son algunas de las líneas habilitadas en Colombia para denunciar violencia sexual o intrafamiliar:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

