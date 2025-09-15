Colombia y los otros países a los que Trump les quitó certificación de aliados antidrogas de EE. UU.

Estados Unidos le retiró este lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que, para expertos, confirma, entre otras cosas, el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", indicó el Departamento de Estado este lunes. Pese a esto, el Gobierno de Trump determinó que mantendrá la asistencia a Colombia porque es "vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos". Al respecto, el presidente Gustavo Petro, quien adelantó el anuncio hora antes que la Casa Blanca luego de que se lo notificaran desde Washington, indicó que "la descertificación no implica sanciones, sale sin sanciones, entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones".

Lo anterior ante el temor de que la decisión de Estados Unidos afecte la cooperación para enfrentar a carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico como el ELN y las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.



¿Qué otros países fueron descertificados por Estados Unidos?

Colombia se unió a otros cuatro países que, a juicio del Gobierno de Trump, han "fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas" según la legislación estadounidense. Se trata de Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Para Colombia es la primera vez que Washington descertifica su lucha antinarcóticos desde 1996, mientras que los otros países son señalados desde hace años por los gobiernos tanto demócratas como republicanos.



Publicidad

El comunicado agrega que los países que no "atiendan sus responsabilidades" como lugares de donde se origina y transitan las drogas "enfrentarán graves consecuencias". Aun así, el Departamento de Estado insistió en su misiva que sigue considerando como "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos" la asistencia a Colombia, así como a Bolivia, Venezuela y Birmania. De este último no hay una explicación detallada sobre las motivaciones de la decisión.

En el caso de Venezuela señala que "el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También perseguiremos a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y las expulsaremos de nuestro país".

Publicidad

Sobre Bolivia, dice que "ha tomado medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y colaborar con las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar ante la justicia a los narcotraficantes, incluyendo a Maximiliano Dávila, el corrupto exjefe antidrogas del país". Sin embargo, añade que "Bolivia aún tiene mucho trabajo por delante para cumplir con sus compromisos antidrogas y garantizar que no sea un refugio para el desarrollo de los grupos narcotraficantes".

En relación a Afganistán, describe que, "a pesar de la prohibición anunciada por los talibanes de las drogas ilegales, las reservas de drogas y la producción continua -incluida la creciente producción de metanfetamina- han mantenido el flujo de drogas hacia los mercados internacionales" y que "los ingresos provenientes de este tráfico de drogas financian a grupos criminales transnacionales y apoyan a terroristas internacionales". En ese sentido, Trump considera que "algunos miembros de los talibanes continúan beneficiándose de este comercio", por lo que dice que "Afganistán ha incumplido manifiestamente sus obligaciones de control de drogas, dadas las graves amenazas a los intereses de Estados Unidos y la seguridad internacional".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL