Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Colombia y los otros países a los que Trump les quitó certificación de aliados antidrogas de EE. UU.

Colombia y los otros países a los que Trump les quitó certificación de aliados antidrogas de EE. UU.

Además de Colombia, otros cuatro países fueron descertificados en la lucha antidrogas por motivos de "incumplimiento". Le contamos de cuáles se trata y las razones en cada caso.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:43 p. m.
Expectativa por posible descertificación de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas.
Expectativa por posible descertificación de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas.
Colprensa / AFP

