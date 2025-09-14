En vivo
Doloroso relato de los padres de familia muerta en San Andrés: "Vinimos cinco, solo volvimos dos"

Doloroso relato de los padres de familia muerta en San Andrés: “Vinimos cinco, solo volvimos dos”

El hallazgo sin vida de tres personas de una misma familia en una habitación de un hotel en San Andrés dejó un dolor en sus seres queridos que jamás podrán borrar de su memoria.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:52 p. m.
Autopsia reveló causa de muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés
Autopsia reveló causa de muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés
Foto: Pixabay y Séptimo Día

