Los detalles desconocidos de muerte de familia en hotel de San Andrés: así fueron sus últimos días

Los detalles desconocidos de muerte de familia en hotel de San Andrés: así fueron sus últimos días

En la habitación 404 del hotel Portobelo, ubicado en la isla de los siete colores, murieron dos padres y su hijo de solo 4 años, quienes habían viajado desde Bogotá junto a otros dos familiares. Séptimo Día investigó este caso.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:07 a. m.
