Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Maduro dice que Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., es el "señor de la muerte y la guerra"

Rubio había señalado a Maduro de ser un "fugitivo de la justicia estadounidense" a propósito de la recompensa que solicita Estados Unidos por su captura.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:21 p. m.
“Maduro es un fugitivo de la justicia de EE. UU., no es el líder legítimo de Venezuela”: Marco Rubio
Nicolás Maduro y Marco Rubio.
AFP

