Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Video de la lancha que bombardeó EE. UU. cerca de Venezuela: Trump cuenta detalles del ataque

Video de la lancha que bombardeó EE. UU. cerca de Venezuela: Trump cuenta detalles del ataque

Según el presidente de Estados Unidos, su administración tiene pruebas de que la lancha, procedente de Venezuela, transportaba "grandes bolsas de cocaína y fentanilo". Anunció que tomarán acciones similares por tierra y aire.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:27 p. m.
Donald Trump y la segunda lancha que atacó Estados Unidos.
Donald Trump y la segunda lancha que atacó Estados Unidos.
AFP

