En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. confirma descertificación para Colombia en lucha antidrogas: esto dice la decisión de Trump

EE. UU. confirma descertificación para Colombia en lucha antidrogas: esto dice la decisión de Trump

La administración de Trump eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico y fue designada, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:20 p. m.
Comparta en:
Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad