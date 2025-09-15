En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Con solo 13 años se entregó a las Farc para salvar a su hermana y años después llegó al Ejército

Con solo 13 años se entregó a las Farc para salvar a su hermana y años después llegó al Ejército

Benjamín Méndez fue reclutado por las Farc cuando era un niño, sobrevivió a la Operación Berlín, se entregó y ya lleva 20 años de servicio en el Ejército. Hoy busca reencontrarse con su familia.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:42 p. m.
