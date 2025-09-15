EE. UU. dice que reconsideraría la descertificación para Colombia si el Gobierno toma estas medidas

Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber "incumplido manifiestamente", en el último año, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos. Para Colombia es la primera vez que Washington descertifica su lucha antinarcóticos desde 1996. La administración del presidente Donald Trump tomó esta decisión porque considera que "el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis".

"El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político", añade el texto que emitió la administración del presidente Trump.

La descertificación, sin embargo, no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. De hecho, el gobierno de Trump determinó que mantendrá la asistencia a Colombia porque es "vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos". Eso incluye, por ejemplo, asistencia económica para la fuerza pública. Parte importante de esa cooperación militar es la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.



Petro, por su parte, afirmó: "Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional".

EE. UU. abrió la puerta reconsiderar la decisión

En su pronunciamiento, la administración de Trump deja abierta la puerta a reconsiderar quitar a Colombia de la lista de excluidos, en la que este lunes sumó también a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania. El texto del presidente de Estados Unidos señala:

"Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas".

De parte del Gobierno nacional no ha habido un pronunciamiento puntual sobre esta cuestión. Petro, durante el consejo de ministros, indicó: "La descertificación no implica sanciones, sale sin sanciones, entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones".

Cabe anotar también que, desde que llegó al poder en 2022, el presidente Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco. En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU.

