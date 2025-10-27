En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Indocumentada recibe la condena más alta en Francia por el abuso y muerte de una niña

Indocumentada recibe la condena más alta en Francia por el abuso y muerte de una niña

La asesina abandonó a la menor de edad, identificada como Lola, junto a la vivienda de la familiar de la víctima. Quiso aparentar que tenía problemas mentales diciendo que vio a la niña como “el diablo en persona”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Indocumentada recibe la condena más alta en Francia por el abuso y muerte de una niña
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad