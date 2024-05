Indocumentados en España: ¿qué sucede si es descubierto sin visa o pasaporte?

Cuando una persona es descubierta en España sin visa ni pasaporte, se enfrenta a un proceso de detención por estancia irregular. Las autoridades de este país tienen el derecho de detener a individuos que no puedan presentar documentos válidos que justifiquen su estancia.

Proceso de repatriación

El proceso de repatriación comienza con la identificación del individuo y la verificación de su nacionalidad. Si la persona no coopera o no puede ser identificada, puede ser retenida por un período que no exceda los 60 días, según laLey de Extranjería, mientras se realizan las gestiones necesarias para su identificación y repatriación.

Consecuencias de estar sin visa ni pasaporte



Orden de expulsión: las autoridades pueden aplicar este proceso a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en España. Esta medida es una sanción que se impone cuando se detecta que el individuo está indocumentado o "sin papeles".

Condición migratoria irregular: no tener un pasaporte válido o una visa vigente sitúa a los extranjeros en ilegal. Esto puede acarrear sanciones económicas de 501 a 10.000 euros, es decir, de 2.091.609 a 41.748.685 pesos colombianos y dificultades para acceder a servicios básicos.

Problemas en la salida del país: si no le sellan el pasaporte a la entrada de España, es posible que tenga dificultades cuando quiera volver a su territorio. Los pasaportes válidos deben contener un timbre de salida o un sello de salida. Si no lo tienen, podrían ser considerados no válidos.

Asistencia legal y derechos

Es importante destacar que, aunque se encuentre en situación irregular, la persona tiene derechos fundamentales que deben ser respetados, como el derecho a la asistencia legal. Se le debe informar sobre su situación y los procedimientos a seguir, así como proporcionarle acceso a servicios consulares de su país de origen.

Opciones legales

Existen opciones legales que pueden evitar la expulsión, como solicitar asilo si se cumplen ciertos requisitos o regularizar la situación a través de arraigo social, laboral o familiar, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley española.

Consecuencias a largo plazo

La estancia irregular en España puede tener consecuencias a largo plazo, como la prohibición de entrada a los países del espacio Schengen por un período de hasta cinco años. Además, puede afectar futuras solicitudes de visa o permisos de residencia en España y otros países de la Unión Europea.

